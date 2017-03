Friedrichshafen Ideen von Architekten für Häfler Uferpark gefragt

Die Stadt Friedrichshafen will einen Planer-Wettbewerb für die beliebte Grünzone am See ausloben. 220 000 Euro sind für das gesamte Verfahren vorgesehen, in dem auch ein Planungsworkshop mit Bürgerbeteiligung vorgesehen ist.

In 25 Architekturbüros werden sich demnächst die Planer ihre Köpfe darüber zerbrechen, wie der Häfler Uferpark künftig aussehen könnte. Unter den 25 Entwürfen sollen vier ermittelt werden, die die Stadt als preiswürdig ansieht. Diese vier Konzepte sind dann Grundlage für einen öffentlichen Planungsworkshop. In diesem will die Stadt den Bürgerinnen und Bürgern die Chance geben, die Ideen der Architekten zu kommentieren und zu bewerten. Am Ende soll eines der vier Konzepte als Grundlage für die künftige Gestaltung des Uferparks dienen. So sieht es der Fahrplan der Verwaltung vor, der am kommenden Dienstag, 4. April, den Mitgliedern des Technischen Ausschusses vorgestellt wird. Der Ausschuss tagt ab 16 Uhr im Technischen Rathaus. Einen bindenden Beschluss des Gemeinderats für den Ideenwettbewerb soll es während dessen öffentlichen Sitzung am 24. April geben, wie den Unterlagen für die Sitzung des Technischen Ausschusses zu entnehmen ist. Für das gesamte Verfahren, bis ein Entwurf für den Uferpark der Zukunft feststeht, kalkuliert die Stadt mit Kosten von 220 000 Euro.

Nach dem Plan ist vor dem Plan: Wenn die beste Idee aus dem Architekten-Wettbewerb feststeht, dann muss der Gemeinderat noch einen Bebauungsplan für den Uferpark auf den Weg bringen. Für Februar 2018 ist ein entsprechender Beschluss des Gemeinderats vorgesehen. Das nötige Verfahren, bis der Bebauungsplan steht, soll ein Jahr später abgeschlossen sein, so dass die Stadtverwaltung davon ausgeht, dass Mitte des Jahres 2019 mit den Arbeiten begonnen werden könnte.

Somit ist klar, dass es bis dahin wohl keine Ein- oder Beschränkungen für das Seehasenfest wie für das Kulturufer geben werden. Denn den Architekten, die sich an dem Wettbewerb beteiligen, wird auch die Aufgabe gestellt, sich des bestehenden Konfliktpotentials durch die "vielfältigen Nutzungskonkurrenzen" anzunehmen. "Seit Jahren wird im Spätsommer der Konflikt zwischen Grünbestand und Nutzung für Festivitäten in den Grünanlagen deutlich sichtbar. Ein Konzept zur Nutzungssteuerung der beanspruchten Flächen ist daher sinnvoll. Eine weitere Herausforderung stellen die individuellen Anforderungen der Gastronomienutzung und der unterschiedlichenFreizeiteinrichtungen wie beispielsweise der Minigolfanlage oder des Württembergischen Yachtclubs dar", wie es im Auslobungstext für den Ideenwettbewerb heißen soll.

Neben den Uferanlagen müssen die Architekten auch Ideen entwickeln, wie die Friedrichstraße und der Busbahnhof vor dem Stadtbahnhof gestaltet werden sollen. Was die Friedrichstraße anlangt, wird seitens der Verwaltung der gemeinsame Rad- und Fußweg auf der südlichen Seite als problematisch angesehen. Hierfür sollen die Planer ebenso Lösungen vorstellen wie für eine nötige Neuordnung des Busbahnhofs, da dessen Kapazitätsgrenzen erreicht seien.

Erwartet werde eine "überzeugende Konzeption, die respektvoll mit der Historie und den wertvollen Bestandselementen umgeht, aber andererseits durch die Umgestaltung intensiv nutzbare und attraktive Flächen für die Nutzer am See entwickelt". Bereits im Herbst 2015 konnten die Häfler über die Beteiligungsplattform "Sag's doch" ihre Ideen zur Gestaltung des Uferparks einbringen. Diese wurden bei der Formulierung des Auslobungstextes für den Wettbewerbs berücksichtigt – etwa der Wunsch nach einem Fußweg direkt am Seeufer bis zum Schloss – heute endet dieser vor dem Graf-Zeppelin-Haus.



Der weitere Zeitplan

Geplant ist, dass der Gemeinderat während seiner Sitzung am 24. April die Auslobung des Ideenwettbewerbs beschließt. Einen öffentlichen Planungsworkshop soll es im September geben. Die Ergebnisse von Ideenwettbewerb und Workshop sollen im November feststehen.