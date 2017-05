Friedrichshafen ISEK-Prozess: So soll Friedrichshafen sich entwickeln

Zu wenig Wohnraum, zu viel Verkehr: Das sind unbestritten die beiden größten Probleme der Zeppelinstadt. Kein Wunder also, dass diese Themen – Wohnen und Verkehr – sich in der Liste der so genannten "Leitprojekte" des integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) ganz oben finden.

Probleme brauchen Lösungen. Die wiederum will die Kommune im ISEK-Prozess möglichst konkret und langfristig passgenau erarbeiten – mit der Beteiligung ihrer Bürger. Beim vierten Bürger-Workshop im Graf-Zeppelin-Haus am Dienstagabend informierten sich rund 60 interessierte Häfler, darunter auch bekannte Gesichter aus dem Gemeinderat und der Wirtschaft, über die Leitbilder- und Projekte des Prozesses. "Das Konzept steht nun, wir sind aber trotzdem noch am Anfang", kündigte Koris-Projektleiterin Stephanie Rahlfs an. Das nächste Ziel: Im Juli soll der Gemeinderat das Konzept, mit dem Friedrichshafen seine Zukunft gestalten will, beschließen. Dann geht es in die Umsetzung – die, je nach Priorität – auch erst 2030 sein kann.

Was für viele Häfler vermutlich abstrakt und ein wenig akademisch klingt, wird dann klarer, wenn man sich die Leitprojekte näher anschaut. Top 1 ist beispielsweise das Maßnahmen-Paket "Mehr Wohnraum in Friedrichshafen", das der Gemeinderat am vergangenen Montag erst beschlossen hat. "In unserer Vorlagen sind bereits viele Ergebnisse aus dem ISEK-Prozess, beispielsweise in Form von Vorschlägen aus Bürger-Workshops eingeflossen", erklärte Klaus Sauter, Chef des Stadtplanungsamts, das den ISEK-Prozess intern leitet. Zum Beispiel die Förderung innovativer Wohnformen, wie beispielsweise Bauherrengemeinschaften, die künftig bei der Stadtplanung stärker in den Fokus rücken sollen. Eine Schautafel weiter finden sich Ideen zum Leitprojekt "Grüne Infrastruktur" (Top 4). Dort werden wesentliche Grünzüge der Stadt gezeigt. Ein Thema, dass beispielsweise Workshop-Teilnehmerin Beate Kuhn bewegt.

Die Häflerin nahm an allen vier Abenden teil – und setzt sich für den Erhalt von Grünflächen, unter anderem in der Schätzlesruh, ein. "Der Mensch braucht Luft und Grün", sagt sie, "für mich ist Wiggenhaus-Süd ein Beispiel, wie Bauen eben nicht gehen sollte." Der klassische Zielkonflikt – er dominiert auch das Stadtentwicklungskonzept. "Wenn wir kein Gesamtkonzept für Friedrichshafen haben, werden das die nachfolgenden Generationen zu spüren bekommen", ist sich Kuhn sicher. Um die geht es auch den Häflern Patrick Trieb und Andreas Hillebrand. Ihr Thema: Das Ufergesamtkonzept (Leitprojekt Top 12) und damit verbunden mehr Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche. "Wir träumen von einer Skateanlage mitten in der Stadt", sagt Trieb. Rentnerin Helga Rogenscheit, die bei fast allen Workshops dabei war, hat hingegen einen anderen Blick: "Mir geht es vor allem um Barrierefreiheit", sagt sie, "es gibt einfach zu viele Löcher und Stolpersteine in dieser Stadt." Außerdem wünscht sie sich mehr sozialen Wohnraum, der auch altersgerecht ist.

Das zeigt: So unterschiedlich die Bedürfnisse der Menschen dieser Stadt sind, so unterschiedlich sind auch die Anforderungen an die Kommune. Hinzu kommen künftige Herausforderungen – beispielsweise im Bereich der Digitalisierung von Arbeitsplätze, Stichwort Industrie 4.0, oder in der Integration – die niemand exakt vorausschauen kann. "Wir sind mit dem Arbeitskonzept auf der Zielgeraden", sagte Baubürgermeister Stefan Köhler am Dienstagabend. Die Zukunft der Zeppelinstadt rückt damit wieder ein Stückchen näher.

Stadtentwicklungskonzept