Friedrichshafen IG Metall: Gewerkschaft nimmt sich Verbesserung der Arbeitszeiten vor

Neben Arbeitszeitmodellen, die besser zur Lebenssituation von Beschäftigten passen, ist auch das Insolvenzverfahren der Gussfirma MWS Friedrichshafen Thema beim Jahrespressegespräch der IG Metall Bodensee-Oberschwaben.

Positiv blickt der erste Bevollmächtigte der IG Metall Friedrichshafen, Enzo Savarino, auf die abgeschlossene Tarifrunde im vergangenen Jahr zurück. Für 2017 stünden eine Beschäftigtenbefragung und Verbesserungen bei den Arbeitszeiten im Mittelpunkt. "Die Firmen verlangen flexiblere Arbeitszeiten, da sich Anforderungen ändern. Doch darf das keine Einbahnstraße sein", sagt Helene Sommer, zweite Bevollmächtigte der IG-Metall Friedrichshafen.

Anschließend informierten die Betriebsratschefs über die Situation der Häfler Betriebe. Bis heute, 1. Februar, soll der Insolvenzplan für die MWS-Gießerei in Friedrichshafen ausgearbeitet sein. Am kommenden Freitag findet eine Betriebsversammlung statt, auf der die gut 300 Mitarbeiter zum aktuellen Stand des Insolvenzverfahrens informiert werden. Betriebsratschefin Gabriele Süss-Köstler teilt mit, dass man sich bei den Gesprächen im Gläubigerausschuss Schritt für Schritt annähere. "Aus unserer Sicht soll es keinen Personalabbau geben, auszuschließen ist das aber nicht", berichtet Süss-Köstler. Tiefer ins Detail können sie wegen der Schweigepflicht nicht gehen. Enzo Savarino, sieht zwei große Herausforderungen im Insolvenzverfahren: "Wie kann dem Betrieb wirtschaftlich geholfen werden und wie kann das mit möglichst ohne betriebsbedingte Kündigungen gelingen?" Der Hauptgrund für die Insolvenz liege nicht am technologisch sehr gut aufgestellten Standort vor Ort, sondern am Werk in Garching, erklärt Süss-Köstler.

Positivere Nachrichten gibt es aus den anderen Betrieben. Achim Dietrich, Betriebsratschef bei ZF, sieht in 2017 große Veränderungen angesichts der Integration des übernommenen Zulieferers THW auf die Mitarbeiter zukommen. Dass es unterhalb der Chefebene zu Personalabbau kommt, denke er jedoch nicht. Geprüft vom Betriebsrat wird zudem noch die mögliche Verlegung der Verwaltung nach Polen. Wichtig für den Betriebsrat sei zudem der Abbau psychischer Belastungen im Konzern. Verschiedene Arbeitszeitmodelle wurden ebenfalls etabliert. Vom mobilen Arbeiten bis zu einer einjährigen Auszeit sei hier alles dabei. Auch in den anderen Betrieben, wie MTU, gehören verschiedene Arbeitszeitmodelle inzwischen fest zum betrieblichen Alltag. Zeppelin-Betriebsratschef Heribert Hierholzer sieht jedoch vor allem in der Gewinnung von neuen Arbeitskräften eine der großen Zukunftsaufgaben.