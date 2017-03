Friedrichshafen IBO-Messe: SÜDKURIER verlost tolle Preise

IBO-Besucher haben die Chance, ein Wochenende mit einem Elektroauto von BMW zu gewinnen samt Hotelgutschein. Und das ist noch nicht alles.

Friedrichshafen – Wer die das Messefoyer-West betritt, wird den IBO-Messestand des SÜDKURIER nicht übersehen. Im zentralen Eingangsbereich präsentiert sich das Medienhaus dort an einem modernen Stand. Ob klassischer Zeitungsleser oder Digital-Nutzer: Der SÜDKURIER zeigt bei der IBO die ganze Palette der Möglichkeiten auf und bietet spezielle Messeangebote. Blickfang ist die große SÜDKURIER-Fotobox mit wechselnden Hintergründen, vor der man sich fotografieren lassen kann. Die Bilder werden auf www.suedkurier.de/ibo online gestellt; dort können die Nutzer ihr Bild auch kostenlos downloaden. Das SÜDKURIER-Team wird am Freitag von 14 bis 15 Uhr SÜDKURIER-Taschen an Besucher ausgeben. Dort finden die IBO-Einkäufe Platz. Wer mag, kann der Redaktion dann am Freitag zwischen 15 und 16.30 Uhr seine Messe-Schnäppchen am Stand zeigen und bekommt dafür ein kleines Geschenk.

Damit aber nicht genug: Der SÜDKURIER verlost ein Erlebniswochenende mit dem BMW-Elektroauto i3 samt 200-Euro-Hotelgutschein im April. Insgesamt gibt es 2017 zehn solcher Fahr-Erlebniswochenenden zu gewinnen, vier davon sogar mit dem Hybridsportwagen BMW i8. Und schließlich wird die

Die Jahresendverlosung des SÜDKURIER-Gewinnspiels 2016 findet am IBO-Sonntag, 26. März, von zirka 13.45 bis 14.45 Uhr am SÜDKURIER-Stand statt. Um den Preis, einen 1er BMW, treten im Finale die Quartalsgewinner an: Stefan Wagner aus Blumberg, Iris Knoll aus Konstanz, Klaus Kesenheimer aus Waldshut-Tiengen und Klara Jehle aus Markdorf.