Friedrichshafen Hurra, die Ferien beginnen! Häfler Gymnasiasten verraten, was sie vorhaben

Hurra, die Ferien beginnen! Häfler Gymnasiasten verraten, was sie vorhaben

Schüler freuen sich auf sechs Wochen Zeit zum Reisen, Baden und Ausschlafen. Gymnasiasten des Friedrichshafener Graf-Zeppelin-Gymnasiums erzählen, was sie in den Sommerferien alles vorhaben.

Heute ist es soweit. Der Startschuss für die Sommerferien ist gefallen. Schüler des Häfler Graf-Zeppelin-Gymnasiums freuen sich auf sechs Wochen, in denen sie Klausuren und Hausaufgaben verdrängen können.

Den ganzen Tag am Meer liegen, braun werden und die Sonne genießen – das erwartet Celine Höpfner. Sie fährt mit ihrer Familie drei Wochen nach Spanien. "Es wird super schön, wir waren schon einmal dort", sagt die 14-Jährige. Ihre beste Freundin fährt diesen Sommer nicht weg. Hannah Beck verbringt die Wochen daheim. "Am 5. August hat Celine Geburtstag, das wird super", freut sich die Schülerin. Ebenfalls zuhause bleibt Rebecca Brugger. Sie hofft auf Sonnenschein und warme Temperaturen. "Ich liebe es, im Bodensee baden zu gehen. Wir haben vom Fußballverein einen kleinen Privatstrand, an dem wir immer schwimmen gehen dürfen", verrät die Schülerin im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Zwar keine Klassenarbeit, dafür aber eine andere Prüfung hat Moritz Rey in den Ferien vor sich. Der 17-Jährige macht gerade seinen Führerschein. "Nächste Woche ist mein praktischer Prüfungstermin. Ich hoffe mal, dass ich das schaffe", sagt Rey.