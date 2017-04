Friedrichshafen Hunderte gehen bei Fahrradgebraucht-Markt des ADFC auf Schnäppchenjagd

Nur wenige Minuten nach 10 Uhr am Samstag war die alte Alte Festhalle in Friedrichshafen voll von Menschen, die Räder anschauen, begutachten und zum Probefahren auf den Außenparcours schieben: Pünktlich zu Beginn der Fahrradsaison veranstaltete der ADFC seinen Gebrauchtfahrradmarkt. Das Angebot war mit 411 Rädern so groß wie nie.

"Du musst den Ständer noch hoch machen!", ruft eine Mutter ihrem Sohn nach. "Machen Sie doch einen kürzeren Vorbau an den Lenker, wenn Ihnen der Abstand zum Sattel zu lang ist", berät ein Radler den anderen. Die zehnjährige Nisa freut sich über ein pink-weißes Fahrrad: "Ich komme jetzt aufs Gymnasium, da werde ich mit dem Rad hinfahren", erzählt sie stolz. Ihre große Schwester hat sich für ein schwarzes Rad mit Tacho und Handyhalter entschieden.

411 Räder sind im Angebot, das ist ein ADFC-Rekord: Kinder-, Lauf- und Rennräder, Mountain- und E-Bikes. "Wie fördern mit dem Gebrauchtfahrradmarkt die Verfügbarkeit von preiswerten Rädern", sagt Ulrich Baum, einer der Organisatoren. "Das hat auch einen sozialen Aspekt, für Familien etwa, die Kinderräder brauchen." Er hat beobachtet, dass die gebrauchten Räder immer hochwertiger werden. "Es gibt viele richtig gute Räder um 100, 200 Euro." Der Verein ist Vermittler: Gegen eine Gebühr von 8 Euro geben Verkäufer die Räder eine Stunde vor Öffnung ab, erhalten eine Nummer und können ab 12 Uhr Geld oder Fahrrad abholen. Fahrräder, die gespendet oder dagelassen werden, bekommt die Fahrradwerkstatt Asyl.

Knapp 30 Helfer sind vor Ort. Abdulmalek Alasour engagiert sich sonst in der Fahrradwerkstatt: "Ich übersetze oder berate", sagt er. Stephanie Glatthaar steht seit dem ersten Markt 1993 hinter dem Infotisch und klärt über die ADFC-Aktivitäten auf: "Wir organisieren Radtouren, GPS-Stammtische und Radergonomie- und Reparatur-Kurse", sagt sie. "Ein Schwerpunkt ist die Verkehrspolitik, da setzen wir uns für Verbesserungen für Radfahrer ein." Charlotte Hepp fräst auf Wunsch Codierungen in Fahrradrahmen. "Der Code enthält Gemeindenummer, Adresse und Initialen des Besitzers. Damit kann die Polizei ein gestohlenes Fahrrad eindeutig zuordnen", sagt sie.

Nach zwei Stunden sind mit 315 Rädern drei Viertel des Angebots verkauft. Vor allem bei Kinderrädern ist die Verkaufsquote mit 80 Prozent ungewöhnlich hoch.

Der nächste ADFC-Fahrrad-Gebrauchtmarkt findet am Samstag, 8. April, an der Manzenbergschule in Tettnang statt. Informationen im Internet: www.adfc-bw.de/bodenseekeis

Vier Besucher berichten von ihren Käufen

Julia Sauter: Ihr Ziel für den Fahrradmarkt war es, ein sportliches Fahrrad zu finden und das ist Schülerin Julia Sauter gelungen. "Ich bin da rangelaufen und es hat mir gefallen", sagt sie und freut sich über ihren Kauf. Schwarz und windschnittig, ausgestattet mit 27 Gängen, Stoßdämpfern, Scheibenbremsen und sogar einer Trinkflasche ist ihr neues Fahrrad – immerhin 470 Euro hat sie dafür hingeblättert. "Es sieht nagelneu aus, jedenfalls so gut wie", sagt sie. Sie braucht das Rad vor allem für den Schulweg: Von Jettenhausen nach Ailingen radelt sie zehn bis 15 Minuten. "Das ist ein idealer Weg zum Radeln, alles Straße", sagt sie. Auch in ihrer Freizeit radelt sie gern und viel. Nur das Licht fehlt noch an ihrem neuen Renner.

André Usunski: Ab April hat André Usunski eine Anstellung als Flaschner. Die zehn Kilometer zu seiner neuen Arbeitsstelle bei einer Firma für Fassaden- und Trockenbau will er mit seinem neuen Fahrrad zurücklegen. "Ich habe schon ein Rad, aber ich wollte ein sportliches", sagt er und hat ein minimalistisches schwarz-rotes Gerät gewählt. "Ich fahre auch in meiner Freizeit Rad, in die Berge zum Beispiel." Für den Alltag muss er aufrüsten: Licht, Schutzblech und ein Schloss müssen dran, damit das Rad alltagstauglich wird. Der Tacho hängt nur noch lose am Kabel. "Das mache ich passend." Ein Freund hat ihm von dem Fahrradmarkt erzählt und ihm geraten, sich umzuschauen. Die Größe des Angebots hat ihn überrascht.

Patrizia John: Sie hat sich endlich selbst ein gutes Fahrrad gekauft – für eine besondere Radtour: "Ich will an Himmelfahrt mit dem Fahrrad den Bodensee umrunden. Dafür brauche ich ein gutes Rad." Sie hat sich nach dem Probefahren für ein schwarzes Tourenrad entschieden mit Gepäckträger, Shimano-Schaltung, bequemem Sattel und in gepflegtem Zustand. "Bisher habe ich immer die Räder der Familie aufgetragen, für die Fahrt zum Bahnhof hat das gereicht und die wurden nicht geklaut", sagt sie. "An meinem neuen Fahrrad ist eine gescheite Schaltung und gutes Licht." Nur 50 Euro musste sie dafür zahlen. "Ich bin ganz happy", sagt sie. Sie ist mit ihrem alten Fahrrad hergekommen – nach Hause muss sie schieben.

Jonas Schmidt: Weil er aus seinen letzten Fahrrädern schon wieder herausgewachsen ist, hat der zehnjährige Jonas Schmidt ein neues bekommen. Sein Vater erwartet für das Geschenk allerdings in Zukunft gemachte Hausaufgaben. "Die Farbe ist super", sagt Jonas und streicht mit der Hand über den Rahmen. Sein Mountainbike ist leuchtend orange und hat acht Gänge. "Ich finde auch gut, dass es keine Gebrauchsspuren hat." "Es sieht ganz neu aus, so sauber kriegt man das gar nicht geputzt", sagt auch sein Vater. Jonas fährt viel Fahrrad, vor allem nachmittags mit seinen Freunden. Allein zur Schule darf er noch nicht fahren, weil er die Fahrradprüfung noch nicht bestanden hat. Aber die steht bald an und darauf freut er sich schon.