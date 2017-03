Friedrichshafen Hugo-Eckener-Schule verabschiedet 106 frischgebackene Kaufleute

Große Freude bei den Absolventen der Kaufmännischen Berufsschule der Hugo-Eckener-Schule: Nach einer verkürzten Ausbildungszeit von zweieinhalb Jahren, bei einigen Absolventen sogar nur zwei Jahren, haben 106 Schüler das Ziel eines erfolgreichen Berufsabschlusses erreicht. Dies geht aus einer Mitteilung aus der Hugo-Eckener-Schule hervor.

Das Engagement und die hohe Lernbereitschaft dieses Jahrganges zeige sich an den Leistungen: 23 Jungkaufleute erhielten Belobungen und 14 wurden mit Preisen ausgezeichnet. Olivia Schaar, Industriekauffrau mit Zusatzqualifikation zur Assistentin für internationales Wirtschaftsmanagement von der Omira in Ravensburg, erhielt den Hugo-Eckener-Preis für die beste Leistung bei der Abschlussprüfung.

Schulleiterin Susanne Fastnacht beglückwünschte die Absolventen und wies daraufhin, dass die erbrachten Leistungen ein Beispiel für die hohe Qualität der dualen Ausbildung sind, was von vielen anderen Ländern beneidet werde: „Sie stehen für das Gütesiegel Ausbildung made in Germany.“ Mit dem Berufsabschluss ist zugleich der Start in die berufliche Zukunft verbunden. Unsicherheiten und Veränderungen im digitalen Zeitalter sollen die neuen Kaufleute mit Mut, Engagement und der Bereitschaft zur Weiterbildung begegnen, betonte Fastnacht. Die Kreativität zur Weiterentwicklung werde dann nicht nur zur persönlichen Stärke, sondern trage auch zur Stärke der Ausbildungsbetriebe bei.

Insgesamt haben 46 Industriekaufleute, 25 Kaufleute für Bürokommunikation, 23 Bankkaufleute, acht Kaufleute für Groß- und Außenhandel sowie vier Kaufleute im Einzelhandel erfolgreich die Prüfung bestanden. 67 der insgesamt 106 Absolventen erwarben außerdem eine Zusatzqualifikation im Bereich Fremdsprachen oder internationales Wirtschaftsmanagement. Zudem stärkten viele Absolventen ihre internationalen Kompetenzen durch ein von der Schule organisiertes Praktikum in England, Frankreich oder Spanien.

Die duale Berufsausbildung kennt für Schüler und deren Familien viele neue Herausforderungen. Ein Beispiel hierfür ist Eminye Fleischer, die ihre Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation bei der Stiftung Liebenau in Meckenbeuren mit einer Belobigung beendete. Zugleich ist sie Mutter und organisiert den Familienalltag. Ihr Sohn Emil und ihr Mann Vitali sind stolz auf diese Leistung.

Stellvertretend für die Schüler richtete Jenny Koch einige Worte an die Anwesenden und bedankte sich im Namen aller Schüler für die Unterstützung von Ausbildern, Familien und der Schule: „Die erste richtige Entscheidung haben wir bereits mit unserer Ausbildung getroffen und ich hoffe, dass noch viele weitere folgen werden.“ Bereichet wurde die Abschlussfeier von kurzen Klavierstücken, bevor zum Abschluss der Veranstaltung Schulleiterin Susanne Fastnacht und Abteilungsleiter David Bucher die Zeugnisse aushändigten sowie Belobigungen und Preise verliehen.

Preise und Belobungen