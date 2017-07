Friedrichshafen Hugo-Eckener-Schule: 119 Absolventen feiern ihren Erfolg

Von den Kaufmännischen Berufskollegs der Hugo-Eckener-Schule haben 119 Absolventen ihre Abschlüsse gefeiert. Laut Mitteilung der Schule sind es 49 Schüler des Kaufmännischen Berufskollegs II und des Kaufmännischen Berufskollegs Wirtschaftsinformatik sowie 70 Absolventen des Kaufmännischen Berufskollegs I. Den Hugo-Eckener-Preis erhielt die Jahrgangsbeste Kim Bruno.

Die 49 Schülerinnen und Schüler des Kaufmännischen Berufskollegs II und des Kaufmännischen Berufskollegs Wirtschaftsinformatik haben mit einer erfolgreichen Abschlussprüfung gezeigt, dass sich die Anstrengungen lohnen: Fachhochschulreife und staatlich geprüfte/r Wirtschaftsassistent/in. "Ein Ziel der Berufskollegs ist es, vertiefende berufsqualifizierende Kenntnisse in Wirtschaft, Verwaltung, Büromanagement und Wirtschaftsinformatik zu vermitteln und somit bessere Startbedingungen für eine Ausbildung mit Ausbildungszeitverkürzung oder für ein Studium an Hochschulen zu eröffnen", heißt es in der Mitteilung.

Kim Bruno wurde als Jahrgangsbeste mit dem Hugo-Eckener-Preis ausgezeichnet. Für ihre guten Prüfungsleistungen im Kaufmännischen Berufskolleg II erhielten Steven Hamm einen Preis sowie Niklas Brugger, Anna Hug, Alina Keppler, René Rau und Ramona Wocher Belobungen.

Im Kaufmännischen Berufskolleg I erhielten Janine Huber und Max Schaible Preise für hervorragende Leistungen. Meryem Alemdaroglu, Besiana Bräunche, Gabriele Carmona, Esra Celik, Sophie Fischer, Lilly-Marie Katerbaum und Philipp Lang freuten sich zudem über Belobungen für gute Jahresleistungen.

Tobias Gneiting, stellvertretender Schulleiter der Hugo-Eckener-Schule, wünschte den Absolventen, dass die erworbene Bildung, die persönliche Reife und die neuen Freundschaften auf einem starken Fundament ruhen: „Ich wünsche mir, dass Sie durch den Unterricht in all Ihren Unterrichtsfächern auch in unseren Werten gestärkt wurden: Toleranz, Offenheit, Bekenntnis zur Vielfalt, Vertrauen und Respekt. Greifen Sie hierbei die Erfahrung, die sie während Ihrer Zeit im Berufskolleg gemacht haben immer wieder auf. Wenden Sie das Gelernte an, seien Sie offen, immer wieder Neues zu lernen, schöpfen Sie aus dem erfolgreichen Schulabschluss Mut und Vertrauen für die eigene Lebensgestaltung, bauen Sie selbstbestimmt, mit Optimismus und Zufriedenheit an ihrer eigenen, persönlichen Zukunft.“

Ob Duale Ausbildung, Studium oder weitere schulische Laufbahn, die kaufmanännischen Berufskollegs stellen ein solides Fundament für eine berufliche Laufbahn dar, so Gneiting. Durch die Verzahnung von schulischer Bildung und beruflicher Praktika wurde zudem der Praxisbezug der kaufmännischen Berufskollegs gestärkt. Dafür bedankte sich Tobias Gneiting besonders bei Abteilungsleiter Jürgen Weber und der zuständigen Koordinatorin für die beruflichen Praktika Frau Susanne Müller.

Auszeichnungen