Friedrichshafen Hotel Gerbe verzichtet auf alle Sterne

Die junge Generation Knobel aus Ailingen geht neue Wege in die Zukunft. Im Restaurant gibt es nun zwei Ruhetage in der Woche.

Friedrichshafen – "Wie im Himmel", beschreibt ein Ehepaar seinen Aufenthalt im Traditionshotel Gerbe, das am Ortsausgang von Ailingen in Richtung Hirschlatt liegt. Dass das First-Class-Haus mittlerweile ein Himmel ohne Sterne ist, hat das Paar offenbar nicht gestört. Die Sterne sind fort, alle vier. Und das Bronzeschildchen am Eingang, auf dem sie bis vor einigen Wochen noch prangten, ist längst abmontiert. "Wir verzichten freiwillig auf die vier Sterne, weil wir nachhaltig und authentisch arbeiten wollen", berichtet Nadine Knobel, die das Familienunternehmen gemeinsam mit ihrem Bruder Peter seit einem Jahr als GmbH betreibt.

Erst im März hatte sich die Gerbe erneut vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) für die vier Sterne, also als First-Class-Hotel, klassifizieren lassen. "Die Wiederholungsklassifizierung lief ohne Probleme durch", erzählt die 30-jährige Juniorchefin. Trotzdem fiel sie gemeinsam mit dem Bruder nur wenige Wochen später eine ungewöhnliche Entscheidung, die das Aus für das Statussymbol an der Türe bedeutete. Die beiden erhöhten die Anzahl der Ruhetage des zum Hotel gehörigen Restaurants von einem auf zwei Tage (Sonntag und Montag). Im Kriterienkatalog des Dehoga ist es jedoch eine Mindestanforderung für Vier-Sterne-Betriebe, dass das Restaurant an mindestens sechs Tagen die Woche geöffnet ist. "Im vergangenen Sommer kamen wir in der Küche absolut an unser Limit", erklärt Knobel, "uns fehlten Küchenmitarbeiter, sodass mein Bruder und ich zusammen die Hochsaison überbrückt haben.

" Schnell waren sich die Geschwister, er Küchenmeister, sie studierte Hotel- und Gastronomiemanagerin, einig: Das sollte in der neuen Saison anders werden. "Als Hotel sind wir ohnehin ein 24-Stunden-Betrieb mit einer sieben Tage Woche", sagt Nadine Knobel, "dass wir nun zwei Ruhetage im Restaurant haben schafft für unsere Mitarbeiter und uns Entlastung und die Möglichkeit, Familie und Beruf besser miteinander zu vereinbaren." Im Hotel- und Gastronomiebereich seien gute Fachkräfte bekanntlich hart umkämpft – und zwei Ruhetage seien ein echter Wettbewerbsvorteil. "Erst waren unsere Mitarbeiter erstaunt, schließlich war der Sonntag der umsatzstärkste Tag im Restaurant, aber die Freude über den freien Wochenendtag motiviert und schafft Ausgleich", sagt die Chefin.

Auch an einem Montag, also einem der beiden Ruhetage im Restaurant, herrscht reges Treiben in der Lobby. Ein Paar Mitte 50 schiebt einen Koffer zu Rezeption. Es sind "Best Ager", die Hauptzielgruppe des eher alpenländisch anmutenden Hotels. Viel Eiche rustikal an Wänden und Decken, Landhaus-Sessel mit Karomuster, gestärkte Bettwäsche, ein Schwimmbad im alten Gewölbekeller: Wer puristischen Großstadtchic mit einem Wellness-Tempel sucht, ist hier falsch. Nadine Knobel begrüßt lächelnd ihre Gäste, erklärt ihnen das Haus und bringt sie zum Zimmer. "Unsere Stärke ist die Originalität", sagt sie später, "wir sind bewusst etwas altbacken und setzen auf Bewährtes und unsere vielen Stammgäste.

" Die kommen zu 90 Prozent aus dem deutschsprachigen Raum, sind mittleren Alters und kommen meist als Pärchen. Von den Gruppen- und Busreisen habe man sich verabschiedet. "Der Preis entscheidet über das Gastklientel", sagt Knobel.

Dann zeigt die junge Betreiberin stolz die Parkanlage, die hinter dem Hotel liegt. Eine großzügige, bestuhlte Terrasse, weite Grünflächen, ein duftender Kräutergarten mittendrin, dahinter ein liebevoll gestalteter Zen-Garten, kreisförmig mit Heilpflanzen bestückt. Hier finden Yoga-Abende und Wochenenden mit der Häfler Physiotherapeutin Sandra Schweizer statt, für auswärtige Gäste und Hotelgäste. "Unsere künftigen Themen sind Gesundheit, Bewegung und Entspannung", erklärt Knobel. So gebe es beispielsweise spezielle Angebote für Radler, inklusive Physiotherapie, Massagen, funktionalem Training. Knobels Lebensgefährte, Personal Trainer und Fitness-Experte Martin Kiechle, hat dafür einen kleinen Fitnessraum eingerichtet und bietet Trainings an. "In Friedrichshafen gibt es viele familiengeführte Hotels, der Wettbewerb ist da und damit werden wir aufgefordert, unser Profil zu schärfen", sagt Nadine Knobel. Vom Wellness- oder Lifestyle-Trend habe man sich allerdings bewusst fern gehalten. "Wir wollen nicht die Generation sein, die unseren jahrhundertalten Familienbetrieb herunterwirtschaftet", sagt sie. Es ist ein behutsamer Weg in Zukunft.

Kleine Sternenkunde: Was die Symbole bedeutet und welche Unterschiede es gibt