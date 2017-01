Friedrichshafen "Höhere Ausgleichsabgabe für Arbeitgeber"

Josef Keßler, Schwerbehinderten-Vertreter der Stiftung Liebenau, fordert trotz Bundesteilhabegesetz weitere Verbesserungen für behinderte Menschen.

Seit 1. Januar gilt das Bundesteilhabegesetz (BTHG). Josef Keßler, Schwerbehindertenvertreter der Stiftung Liebenau, hat dessen parlamentarische Entstehung engagiert begleitet und dabei auch versucht, die Situation für die Schwerbehinderten-Vertreter zu verbessern. Für ihn ist klar, dass es in Zukunft noch weiterer Verbesserungen bedarf. "Mit dem Teilhabegesetz ist nun ein Anfang gemacht, den Menschen mit Behinderungen gerechter zu werden – mehr als ein Anfang ist es nicht", sagt Keßler. "Es wird noch ein langer Weg werden, bis alle verstehen, dass ein behinderter Mensch sein Schicksal nicht ausgesucht hat." Keßler ist auch Sprecher des Netzwerks Oberschwaben-Bodensee der Schwerbehinderten-Vertretungen (Snobo).

Nachholbedarf sieht er vor allem beim Thema Arbeitsplätze für behinderte Menschen. Nach seinen Beobachtungen würden arbeitslose Behinderte zunehmend schwieriger eine Beschäftigung auf dem sogenannten ersten Arbeitsmarkt finden. In diesem Zusammenhang fordert er wesentlich höhere Ausgleichszahlungen für Arbeitgeber. Gibt es in einem Unternehmen mindestens 20 Arbeitsplätzen, wirkt die gesetzliche Verpflichtung, wenigstens fünf Prozent dieser Plätze mit schwerbehinderten Menschen zu besetzen. Kommt der Unternehmer dieser Auflage nicht nach, ist eine Ausgleichszahlung fällig: Je Monat und nicht besetztem Pflichtplatz müssen zwischen 125 und 320 Euro bezahlt werden, je nach dem, wie weit die tatsächliche Zahl der schwerbehinderten Beschäftigten von der geforderten Quote abweicht. Die Ausgleichsabgabe muss der Arbeitgeber jährlich an das für seinen Sitz zuständige Integrationsamt zahlen. Keßler appelliert vor allem an die Bundespolitiker, zu deren Themenfelder der Mittelstand und die Wirtschaft zählen, sich für eine Anhebung stark zu machen.

Bedauerlich findet Keßler, dass es für Behinderte, die in Heimen wohnen, weiterhin keine Möglichkeit gibt, selber zu entscheiden, in welcher Einrichtung sie leben wollen. Eine solche Wahlmöglichkeit wäre in den Augen Keßlers ein großer Schritt hin zu einem Stück Normalität auch für Behinderte. Obendrein hätte dies einen aus seiner Sicht belebenden Konkurrenzdruck für die Träger der Einrichtungen ausgelöst. So bestimme auch weiterhin das Sozialamt den Heimplatz, so Keßler. In diesem Zusammenhang verweist er auf eine Aussage des baden-württembergischen Sozialministers Manne Lucha ihm gegenüber. "Machen sie nach der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes mit ihren Aktivitäten weiter", habe dieser zu ihm gesagt, so Keßler.

Grundsätzlich positiv beurteilt Keßler, dass Behinderte, die staatliche Leistungen in Anspruch nehmen, dank des nun wirksamen Bundesteilhabegesetzes mehr Barvermögen besitzen dürfen. Galt bisher eine Grenze von 2600 Euro, werde diese in Schritten von 25 000 Euro auf 50 000 Euro erhöht, so Josef Keßler.