Friedrichshafen Hitzige Diskussionen um Radwege im Uferpark

Der Gemeinderat beschließt ein großes Wettbewerbsverfahren für die Neugestaltung eines weiten Areals rund um den Uferpark. In seiner Sitzung diskutierte er lange darüber, ob man den Radverkehr aus dem Park halten soll – oder nicht.

Mit Hilfe eines groß angelegten, weit gefassten Ideen-Wettbewerbs, bei dem insgesamt 25 Planungsbüros aus ganz Deutschland, der Schweiz und Spanien teilnehmen, soll das 2,4 Hektar große Areal rund um den Uferpark neu überplant werden. Darin enthalten ist nicht nur der Park selbst, sondern auch die Friedrichstraße, Teile der Karls- und Olgastraße und der Bahnhofsvorplatz. „Im September soll ein unabhängiges Preisgericht vier gleichrangige Preisträger küren“, erläuterte Baubürgermeister Stefan Köhler in der Gemeinderatssitzung am Montagabend. Bei den Gemeinderäten herrschte grundsätzlich Einigkeit über das rund 220 000 Euro teure Prozedere.

Diskussionen gab es jedoch um Details des Auslobungstexts. So beantragte die SPD-Fraktion kurzfristig eine Änderung in Bezug auf den Radverkehr, der laut Auslobung „bei überzeugendem Konzept durch eine zusätzliche Wegeführung durch den Uferpark denkbar“ sein soll. Dem widersprach Karl-Heinz Mommertz: „Wir lehnen es absolut ab, dass die schwierige Situation in der Friedrichstraße in den Uferpark verlegt wird und fordern, den Park den Fußgängern zu überlassen.“ Alles andere sorge nur für Ärger, wie man in Bregenz und Konstanz sehe. Gegenstimmen kamen von der CDU. „Das ist nicht nötig, das zu ändern“, sagte Daniel Oberschelp (CDU), „es sollte aber eine klare Trennung zwischen Fuß- und Radverkehr geben.“

Köhler brachte eine Kompromisslösung ins Spiel und riet, den Radverkehr im Uferpark nicht grundsätzlich auszuschließen: „Der schnelle Radverkehr könnte weiter auf der Friedrichstraße laufen, gemütliche Radler, Touristen und Familien, könnten durch den Uferpark geleitet werden.“ Am Ende stimmten lediglich 13 Räte für den Antrag, 20 dagegen. Köhlers Vorschlag wurde einstimmig befürwortet.

Mit einem Kompromiss endete auch der Grünen-Antrag, einen Sachverständigen für die Themen Natur- und Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz in die Jury zu bringen. Der Rat beschloss, dass es ausreiche, eine interne Fachkraft aus dem Umweltamt beratend einzusetzen.

Zum Ziel kamen die Grünen allerdings mit dem Vorschlag, den Auslobungstext hinsichtlich der Spielflächen im Park offener zu halten. Dieser Antrag erhielt breite Zustimmung, ebenso wie die SPD-Idee den Jugendgemeinderat stärker in das Verfahren miteinzubinden, dessen Siegerentwurf schließlich ab 2019 umgesetzt werden soll.



Der Uferpark