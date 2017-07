Friedrichshafen Hinter Zirkus-Kulissen schauen

SÜDKURIER-Leser bekommen am Premierentag in Friedrichshafen einen exklusiven Einblick in die Arbeit des Zirkuses Carl Busch.

Der Zirkus Carl Busch kommt nach Friedrichshafen. Von Samstag, 22. Juli bis Montag, 31. Juli gastiert das bekannte Unternehmen der Familie Wille auf dem Festplatz am Messeparkplatz P 7 – in unmittelbarer Nähe des Forschungs- und Entwicklungszentrums der ZF. Anlässlich des Gastspiels verlost der SÜDKURIER Karten für die Premiere am Samstag, 22. Juli, die um 15.30 Uhr beginnt. Jeder Gewinner bekommt zwei Karten. Und obendrein können die Gewinner in den Genuss einer Führung hinter die Kulissen des Zirkusses kommen (Treffpunkt ist dafür um 14.30 Uhr am Haupteingang).

Bei dieser Führung werde unter anderem die Möglichkeit bestehen, zu sehen, wie die Tiere untergebracht sind (große Freigehege statt enger Boxen), wie sie gepflegt und umsorgt werden, wie der Zirkus angibt. Auch werden Artisten und Tierlehrer den Gewinnern Rede und Antwort stehen. Um die Karten gewinnen zu können, genügt ein Anruf – siehe nebenstehenden Kasten. Anrufe sind bis Dienstag, 18. Juli, um 14 Uhr möglich. Die Gewinner werden danach telefonisch informiert. Nach Angaben des Busch-Managements sind während des Gastspiels herausragende Artisten zu sehen. Zum Beispiel die italienischen Schwestern Alexandra und Kelly Saabel mit ihrer Handstandakrobatik – oder der Magier Jimmy Saylon.

Telefonaktion

Der SÜDKURIER verlost zehn x zwei Karten für die Premiere des Zirkus Busch am Samstag, 22. Juli. Die Gewinner der Karten bekommen außerdem eine exklusive Führung hinter die Kulissen des Zirkuses (Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Haupteingang). Wer Karten gewinnen will, der muss nur die Telefonnummer 0 13 79/37 05 00 15 wählen – und das Stichwort "Zirkuspremiere" sagen – sowie seinen Namen, seine Anschrift und seine Telefonnummer angeben. Ein Anruf kostet 50 Cent – aus dem Netz der Telekom. (dim)