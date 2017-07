Friedrichshafen Hier kommt die berühmte Seehasenfest-Wurst her

Die Wurstproduktion für das Seehasenfest wurde am Dienstag in der Metzgerei Bommer in Fischbach gestartet.

In der Metzgerei Bommer in Fischbach begann am Dienstag die Produktion der Würste für das Seehasenfest. Auch in diesem Jahr rechnet Betriebsleiter Stefan Bommer wieder mit vielen hungrigen Häflern. Um alle Besucher des Fests mit den begehrten Rostbratwürsten und roten Schüblingen zu verköstigen, arbeitet Bommer mit seinem Team die ganze Woche über an der Zubereitung: "Wir produzieren jeden Tag frische Würste für den Folgetag."

Die ersten Würste hängen bereits gegen 9 Uhr am Vormittag zur Auslieferung bereit: "Mit den weißen Rostbratwürstchen sind wir heute in die Produktion gestartet", sagt Bommer. Doch auch die Herstellung für die roten Schüblinge läuft auf Hochtouren. Das Fleisch für die nächsten Würste befindet sich bereits im Fleischwolf. "Wir verwenden täglich frisches Fleisch und die besten Zutaten für unsere Produkte." Die beliebten Würste der Metzgerei Bommer sind ein fester Bestandteil des Seehasenfestes: "Wir verarbeiten seit 50 Jahren unsere Fleischprodukte nach dem selben, bewährten Rezept meines Vaters Klaus", erklärt Bommer.

In diesem Jahr wird es während des Seehasenfestes jedoch eine Änderung geben. Die Würste werden auf dem Fest aus privaten Gründen des Inhabers nicht von "Ottos Wurstbraterei" verkauft: "Den Stand betreibt in diesem Jahr die Narrenzunft Seegockel. Der Platz am Yachthafen bleibt jedoch bestehen", erklärt Bommer. Durch den neuen Standbetreiber herrsche in diesem Jahr laut Bommer eine neue Situation. "Wir müssen schauen, wie der Stand von den Besuchern angenommen wird."

Auch die schlechte Wetterprognose mache die diesjährige Produktionsplanung für das Seehasenfest schwieriger. Am Freitag werden laut Metereologe Jürgen Schmidt Gewitter erwartet. Bommer rechnet trotzdem mit gewohnt vielen Besuchern: "Es ist egal, ob es regnet, die Leute kommen trotzdem auf das Seehasenfest." Dennoch sei man in der Lage, auf die jeweilige Nachfrage der hungrigen Besucher zu reagieren: "Wir passen unsere Produktion an. Es gibt genug Würste für alle Besucher."