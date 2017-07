Friedrichshafen Hermann Dollak gibt Seehasenfest-Präsidentschaft ab

Robert Ackermann soll das Amt ab März 2018 übernehmen, weil der GZG-Rektor in den Ruhestand geht

Hermann Dollak, seit 13 Jahren Präsident des Seehasenfest-Ausschusses, wird im nächsten Jahr sein Amt abgeben. Sein Nachfolger wird der Konrektor der Ludwig-Dürr-Schule, Robert Ackermann. Schon seit März 2017 war klar, dass Dollak ab 2018 nicht mehr zur Verfügung stehen werde. "Ich gehe 2018 in den Ruhestand und ohne mein Sekretariat ist der Job als Präsident nicht zu stemmen", erklärt er. Noch sei er über diese Entscheidung nicht traurig, "es kommt bisher auch noch keine Wehmut auf, aber dafür ist es vielleicht auch noch zu früh", sagt er lächelnd. Im nächsten Frühjahr soll dann Robert Ackermann ganz offiziell zu seinem Nachfolger gewählt werden. Hinter den Kulissen steht aber bereits fest, dass er das Amt übernehmen wird. "Es ist mir eine Ehre. Ich mache das auch nicht, um mich in den Vordergrund zu drängen, sondern weil ich das Seehasenfest positiv weiterentwickeln möchte", sagt Ackermann und versichert, er habe nicht lange dazu überredet werden müssen. Dollak freut sich über seinen Nachfolger. "Ich bin froh, dass er sich bereit erklärt hat, weil er mit Herzblut dabei ist", betont der Rektor des Graf-Zeppelin-Gymnasiums. Schon während des Seehasenfestes, das am Montagabend zu Ende ging, begleitete Ackermann den noch amtierenden Präsidenten, um ihm schon einmal über die Schulter zu schauen. Ein wenig traurig ist Ackermann aber doch. Denn einst hatte er seinem Vorgänger Harald Buckenmaier fest versprochen, sich um den Hasenklee zu kümmern. "Das kann ich jetzt natürlich nicht mehr und deswegen macht jetzt auch die Grundschule Fischbach den Hasenklee", sagt er schmunzelnd. Trotzdem freut er sich darauf, schon beim nächsten Seehasenfest an der Spitze des Seehasenfestausschusses zu stehen.

Die Organisation

Der Seehasenfestausschuss organisiert das Fest ehrenamtlich im Auftrag der Stadt. Es gibt 60 Mitglieder, 40 qua Amt, 20 werden hinzugewählt. Einmal im Jahr findet eine Plenarversammlung statt. Alle fünf Jahre wird das Seehasenfest-Präsdidium gewählt. Das Präsidium besteht aus acht Mitgliedern. Dem Präsident obliegt die Koordination und Gesamtorganisation aller Tätigkeiten rund um das Seehasenfest. (mom)