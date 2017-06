Friedrichshafen Heinz Schaack ist gestorben

Mit Heinz Schaack ist am Pfingstmontag einer der profiliertesten Kommunalpolitiker Friedrichshafens gestorben. Er wurde 79 Jahre alt.

Von 1975 bis 1998 gehört er dem Häfler Gemeinderat an und prägte dessen Arbeit. 18 Jahre lang, von 1980 bis 1998, hatte er das Amt des Chefs der großen CDU-Fraktion inne. An seinem 60. Geburtstag legte er sein Mandat als Gemeinderat nieder. Danach verfolgte er die Kommunalpolitik aus der Rolle des stets aufmerksamen Beobachters. Für seine kommunalpolitischen Verdienste wurde er am 6. April 2000 mit der Ehrenmedaille der Stadt ausgezeichnet. Mit dieser Medaille wurde auch Schaacks Arbeit als ehrenamtlicher Arbeitsrichter gewürdigt. Zwei Jahre später, am 11. Juni 2002, erhielt er die Landesehrennadel für dieses Ehrenamt. In seine Entscheidungen konnte er seinen reichen Erfahrungsschatz einbringen, den er im Unternehmen Dornier gesammelt hatte. 35 Jahre lange war er in der dortigen Personalabteilung tätig, sechs Jahre davon als Arbeitsdirektor. Heinz Schaack engagierte sich auch im Bündnis Pro B 31 für einen Bau der Westumgehung der B 31, der jetzt begonnen wurde.

Treibende Kraft im Freundes- und Förderkreis des Dornier-Museums

Anlässlich seines 70. Geburtstags, den er 2008 feiern konnte, erklärte Heinz Schaack seine tiefe Verbundenheit mit der Familie Dornier. "Mein Vater war bis zu seinem 70. Lebensjahr Butler und Chauffeur von Claude Dornier", sagte er damals. Insofern wundert es nicht, dass der Verstorbene eine treibende Kraft im Freundes- und Förderkreis des Dornier-Museums war. Erst im Jahr 2012 gab Schaack den Vorsitz des Vereins ab, den er 2008 übernommen hatte. Die Mitglieder des Freundeskreises haben es sich zur Aufgabe gemacht, das Museum sowohl idell als auch materiell zu unterstützen. Zahlreiche ehemalige, einst in der Luft- und Raumfahrt bei Dornier aktive Ingenieure gehören dem Verein an, der 2015 bereits mehr als 1000 Mitglieder zählte.

Sie gaben und geben ihren Erfahrungsschatz an die Verantwortlichen des Museums weiter, vor allem, wenn es um die Beschaffung und Restauration von Exponaten geht. Der Verein wurde auf Anregung von Silvius Dornier 2006 ins Leben gerufen. Der Freundes- und Förderkreis strebt an, jedes Jahr ein Projekt an das Museum zu übergeben. Herausragende Projekte waren unter anderem 2009 die Herausgabe des Buchs "Dornier erlebt", die Begehbarmachung der Breguet Atlantic, die Restaurierung der Do 328, der Do 27-Flugsimulator und das Projekt "Zeitzeugen".

Bemühung um Städtepartnerschaft

Neben dem Dornier-Museum war Heinz Schaack auch die Städtepartnerschaft mit Peoria in den USA eine Herzensangelegenheit. Für seine Verdienste um diese Verbindung erhielt er am 20. Mai 2006 den Ehrenbrief der Stadt. Schaack war im August 1976 Gründungsmitglied und langjähriger Vorsitzender der Sister City Commission für die Partnerschaft mit Peoria. Schaack wurde seinerzeit vom damaligen Bürgermeister Max Grünbeck "per Order de Mufti" beauftragt, sich um diese Städtepartnerschaft zu bemühen. 25 Jahre lang trug er zu deren Gelingen bei.

Heinz Schaack wurde in Kluftern geboren und wohnte ab seiner Kindheit in Fischbach. Er absolvierte eine Lehre bei der Deutschen Allgemeinen Krankenkasse (DAK) und bildete sich nebenberuflich zum Betriebswirt fort. So kam er 1965 im Rahmen einer Betriebsprüfung in die Firma Dornier. Der damalige Personalchef, Tilbert Zwießler, ließ ihn nicht wieder gehen. "So einen Mann wie sie könnten wir hier brauchen", sagte dieser damals. Und Heinz Schaack wechselte zu Dornier, wo er selbst im Ruhestand noch drei Jahre beratend tätig war.

In seiner Freizeit war Heinz Schaack vor allem sportlich aktiv. Ab 1962 war er Mitglied beim VfB Friedrichshafen. Bis ins hohe Alter spielte Basketball mit der Senioren-Sport-Gruppe.



Die Trauerfeier findet am Freitag, 9. Juni um 15 Uhr auf dem Hauptfriedhof von Friedrichshafen statt. Die Beisetzung folgt zu einem späteren Zeitpunkt im Familienkreis.