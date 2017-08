Friedrichshafen Heidi Busch zeigt Ausstellung "Kontraste" in Friedrichshafen

In der Kundenhalle der Sparkasse Bodensee in Friedrichshafen werden bis 14. September Arbeiten von Heidi Busch gezeigt.

Erst hatte sie ein wenig Angst vor so viel Stellfläche, aber jetzt reicht der Platz fast nicht aus. Die Aquarelle, die Heidi Busch mitgebracht hat, wird sie nicht hängen können. Mehr als 40 Bilder tragen die 18 Stellwände in der Kundenhalle der Sparkasse Bodensee einfach nicht. Also hängt Heidi Busch das, was ihr wichtig ist. Zuerst die Bilder in Spachteltechnik mit Acryl, die sie seit dem Kurs in Augsburg 2011 so gerne malt, dann natürlich die Rost und Patina Werke, an denen sie erst seit dem Malkurs unlängst auf der Höri arbeitet.

"Die Metallstücke habe ich mit verschiedenen Flüssigkeiten geätzt, hier ist das Resultat dann teilweise dem Zufall geschuldet, man kann es zwar ein bisschen steuern, aber nicht alles", sagt die gebürtige Tettnangerin. Ähnlich ist es bei den Bildern, die mit verschiedenen Pasten gearbeitet sind. Beim Trocknen werden sie rissig und springen auf, wie ein Stück flache ausgedörrte Erde. Mal inspiriert sie ein Buch über die Sahelzone, dann wieder ist es eine Lawine, aber fast immer taucht in ihren Bildern etwas Figürliches auf. Gerade soviel, dass die Fantasie nicht übertölpelt wird und genug, dass man das Werk nicht als abstrakt bezeichnen kann. Den Augenblick zu erkennen, in dem ein solches Bild fertig ist und der Pinsel beiseitegelegt werden muss, ist schwer. Heidi Busch kann das. Mit ungebremster Schaffensfreude mischt sie die erlernten Techniken und erfindet die Dinge immer wieder neu. Dabei findet ein chinesisches Kalenderblatt ebenso Verwendung, wie kleine Schieferplatten, eine Zeichnung vom Namensvetter Wilhelm Busch oder Papier aus dem Jahre 1887.

Es gibt Collagen mit Fundstücken aus einem Journal, eingebettet in Farben oder mit kleinen Blechtafeln, die Heidi Busch auf Weihnachts- und Trödelmärkten ersteht. Die neuesten Werke zeigen eine Nonne und Blumen, beides wieder in Acryl gemalt. "So kontrastreich wie die Bilder dieser Ausstellung ist mein ganzes Leben", sagt die Malerin, die seit 1962 in Konstanz lebt und arbeitet.

Die Ausstellung "Kontraste" ist bis zum 14. September zu den Öffnungszeiten der Sparkasse Bodensee in der Charlottenstraße zu sehen. Kontakt per E-Mail: heidi.busch.konstanz@googlemail.com