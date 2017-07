Harmonika-Club gibt am Sonntag Promenadenkonzert

Das Motto lautet "Berühmte Sänger und Musiker"

Bereits traditionell wird das Akkordeonorchester des Harmonika-Clubs Friedrichshafen wieder ein erfrischendes und abwechslungsreiches Programm im Rahmen der Promenadenkonzerte darbieten. Dafür hat der Dirigent Wolfgang Zysk ein unterhaltsames Programm mit verschiedenden Medleys von berühmten Sängern und Musikern zusammengestellt, darunter Stücke von Joe Cocker, Stevie Wonder, Gilbert O'Sullivan und vielen mehr. Das Promenadenkonzert findet an diesem Sonntag, 23. Juli, um 17 Uhr an der Konzertmuschel in Friedrichshafen statt.