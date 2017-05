Friedrichshafen Hannelore Hoger, als "Bella Block" berühmt geworden, liest in Friedrichshafen

In der Häfler Buchhandlung Ravensbuch liest die bekannte Schauspielerin aus ihrem autobiografischen Buch. Darin schildert sie unter anderem auch ihren Kollegen Götz George.

Im hellgrauen Mantelkleid und auf schwarzen Riemchenpumps mit Pfennigabsätzen betritt sie die Bühne. Am linken Handgelenk tupft das Uhrarmband rote Farbe ins Bild, als sie sich am Lesetischchen zurechtsetzt. Ihr Blick geht ins Publikum. "Alles gut. Soll ich anfangen?" Vertraut ist die Stimme, charakteristisch der Blick unter dem üppigen rotbraunen Pony hervor.



Hannelore Hoger ist zu Gast bei der Buchhandlung Ravensbuch. Vor ausverkauftem Haus stellt sie dem erwartungsvollen Publikum ihr druckfrisches Buch vor "Ohne Liebe trauern die Sterne". Es ist schwerer Stoff in schlichten Sätzen. Über den 1972 mit 80 Jahren an Kehlkopfkrebs gestorbenen Vater, der als Inspizient am Hamburger Ohnsorgtheater beschäftigt war, liest sie: "Den Tod meines Vaters erfuhr ich unterwegs. Ich war zu der Zeit am Staatstheater Stuttgart engagiert und hatte zu Hause angerufen, um mich zu erkundigen, wie es meinem Vater geht. Ich fuhr danach weiter im Auto und hätte fast einen Unfall gebaut. Ich habe sehr geweint. Der Polizist hatte Verständnis." Wenige Sätze weiter heißt es "Meine Mutter war bei der Beerdigungsfeier nicht anwesend. Mein Vater wurde verbrannt, und ich stand mit meinen Geschwistern vor dem Krematorium." Die Mutter erlebte sie als warmherzige, großzügige, mutige Frau. "Der Mittelpunkt unserer Familie war zweifellos meine Mutter, sie war der wärmende Kachelofen." Hogers Stimme klingt eine Nuance heller als bei den vorangegangenen Sätzen. Vier Kinder zog die Mutter groß, arbeitete als Näherin und versorgte Familie und Haustiere mit Liebe und Nahrung. Als Hannelore mit 19 Jahren Mutter von Nina wurde, wusste sie die Tochter bei der Großmutter in Hamburg in "besten Händen.

Das milderte den Trennungsschmerz." Denn die alleinerziehende Schauspielerin musste zurück nach Ulm, wo sie ihr erstes Engagement am Theater hatte. Das Thema Trennungsschmerz taucht immer wieder auf im Buch der beinahe 75-Jährigen. Stets hanseatisch lakonisch, unprätentiös, niemals larmoyant sind ihre biografischen Mitteilungen, wie sie selbst ihr Buch von einer Autobiografie unterscheidet. So wie sie keine Malerin sei, aber einfach mit Freude drauflos male, sei sie auch keine Schriftstellerin. Umso stärker wirken ihre Worte, insbesondere in gehörter Form.



Die von zahlreichen Hörbüchern vertraute Stimme der ausgezeichneten Theater-, Film- und Fernsehschauspielerin und Regisseurin lässt die 220 Anwesenden still lauschen, hin und wieder unterbrochen von einem Lachen oder einem "Ach" der Empathie. Hoger liest Erlebnisse aus der Theater- und Filmwelt, schildert Regisseure und Kollegen, berichtet von Begegnungen, die sie beeindruckten und prägten. Mit humorvoller Distanz spricht sie über ihr 20 Jahre andauerndes Zerwürfnis mit Peter Zadek – "zwei beleidigte Leberwürste", und dessen Grab in Italien, um danach weiterzublättern in ihrem Buch bis zur nächsten, mit einer Büroklammer markierten Stelle. "Jetzt kommt ein bisschen Klatsch über Götz George", ein Kollege, der offenbar genaue Vorstellungen davon hatte, wie die anderen Schauspieler zu agieren hatten. Natürlich darf auch "Bella Block" an diesem Abend nicht fehlen. Seit bald 24 Jahren flimmert die Fernsehkommissarin durch die deutsche Abendunterhaltung, im Herbst dieses Jahres in der letzten Folge. Hoger wird diese Arbeit nicht vermissen.

Sie freut sich darauf, endlich mehr Zeit zu haben, nicht mehr so viel arbeiten zu müssen. Sie ist dieser Rolle sehr dankbar, "sie hat mich berühmt gemacht, sonst wäre ich heute nicht hier". Am Theater habe sie viel gearbeitet, aber wenig verdient. Der Fernsehrolle verdanke sie ihre finanzielle Absicherung und widme sich nun mit Freuden anderen Dingen, wie der Malerei, von der im wunderschön gestalteten Büchlein neben Fotos, Interviews und biografischen Texten Beispiele zu sehen sind. Aufmerksam erfüllt Hoger die zahlreichen Signierwünsche im Anschluss an die Lesung, herzlich mit Applaus verehrt vom Publikum.