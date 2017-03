Friedrichshafen Handfester Streit mit Messer-Attacke im Häfler Uferpark

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen einen 28-Jährigen. Ihm wird vorgeworfen, er habe in Friedrichshafen beim Pavillon im Uferpark einen 22-Jährigen mit einer abgebrochenen Flasche sowie mit einem Stein und einem Messer angegriffen. Dies geht aus dem Polizeibericht hervor.

Polizeibeamte sind am Mittwoch in Friedrichshafen gegen 20.45 Uhr zum Pavillon an der Uferstraße gerufen worden. Es hieß, zwei Männer seien aufeinander losgegangen und zwei Frauen versuchten, diese auseinanderzuhalten. Beim Eintreffen mehrerer Beamter hatte sich der 28-jährige mutmaßliche Angreifer bereits in unbekannte Richtung entfernt.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der alkoholisierte 28-Jährige eine 18-jährige Bekannte sexistisch beleidigend angesprochen haben, worauf deren ebenfalls alkoholisierter 22-jähriger Bruder den 28-Jährigen zur Rede stellte. Nachdem der 22-Jährige einen Angriff mit einer abgeschlagenen Flasche abgewehrt habe, soll ihm ein Stein auf den Kopf geschlagen, ein Messer an den Hals gehalten und sein T-Shirt zerrissen worden sein.

Ein 31-Jähriger wollte die beiden Männer trennen. Er stürzte, nachdem er sich wieder von den Kontrahenten abgewandt hatte, und verdrehte sich ein Knie. Rettungsdienstkräfte brachten den 31-Jährigen zur ambulanten Behandlung ins Klinikum Friedrichshafen.