Friedrichshafen Handfester Streit: 34-Jährige muss ambulant behandelt werden

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Laut Mitteilung hat es in Friedrichshafen auf der Straße Fallenbrunnen einen handfesten Streit gegeben. Eine Frau wurde verletzt und musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Eine handfeste Auseinandersetzung zwischen zwei Besuchergruppen einer Gaststätte hat sich am Sonntag gegen 4 Uhr auf der Straße "Fallenbrunnen" ereignet. Eine 34-Jährige, die während der Auseinandersetzung zu Boden gestoßen wurde, musste wegen ihrer Verletzungen durch hinzugerufene Rettungskräfte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Hinweise zum Geschehensablauf an das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefonnummer 0 75 41/70 10.