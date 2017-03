Friedrichshafen Haldenbergkapelle muss dringend saniert werden

Erhält die katholische Kirchengemeinde Ailingen keine Spenden und Zuschüsse, muss die Haldenbergkapelle in traumhafter Aussichtslage bei Ailingen bald geschlossen werden. Eine Sanierung des Kirchleins ist dringend nötig, der Kirchengemeinde fehlt jedoch das Geld. Zuschüsse von offizieller Seite sind kaum zu erwarten, da die Kapelle liturgisch keine Rolle spielt. Mindestens 81 500 Euro kostet die Reparatur der bisher bekannten Schäden.

Wie sie da oben auf der Kuppe thront, mehr als 60 Meter über dem Bodensee, ist die Haldenbergkapelle ein viel besuchter Anziehungspunkt am Rande von Ailingen. Weit schweift der Blick von ihrem Eingang aus über Obstplantagen und die Türme von Friedrichshafen über den See bis in die Schweiz. Weiße Kirche auf grünem Gras vor blauem Himmel: ein Postkartenmotiv. Aber die Idylle hat Risse bekommen, buchstäblich. Die Kapelle müsste dringend saniert werden, sonst drohen ihr Schließung und Verfall. Doch für die Sanierung hat die katholische Kirchengemeinde kein Geld und sucht nun nach Unterstützung.

Ulrike Weiß kennt sich gut aus mit dem Problem. Die Gesamtkirchenpflegerin in Friedrichshafen zeigt eine Mappe mit den Gutachten, die bereits über die Haldenbergkapelle angefertigt wurden, seit vor vier oder fünf Jahren ernsthafte Schäden erkennbar wurden. Das kleinere Problem waren die feuchten Wände im Altarraum: Da war Wasser von außen eingedrungen. Eine Dränage hat die Kapelle nicht: "Man dachte wohl, die steht auf einem Berg, da läuft das Wasser ab", erklärt Ulrike Weiß. Das lässt sich relativ einfach beheben: Ein Keil aus Lehm soll die Außenwände vor dem Wasser schützen.

Aber die Risse, die sich über dem Altar im Bogen und im Gewölbe auftaten, weisen auf ein tiefer gehendes Problem hin. Das Gewölbe – ein in der Gegend seltener Baustil – hat bereits ein Loch. Der beratende Ingenieur Karl Georg Schütz schaute sich das Problem an und stellte fest, dass der Südgiebel sich vom Altarraum löst. Ursache ist morsches Gebälk unter dem Dach, ergaben Untersuchungen im Dachstuhl dieses Giebels. Unklar ist, ob das Dach über dem Altarraum ebenfalls morsch ist: Dorthin gelangt man nur über ein Gerüst. Diese Untersuchung ist noch offen.

Klar ist aber bereits, dass die Reparatur nur der bislang entdeckten Schäden bereits rund 81 500 Euro kosten würde – plus möglicher weiterer Sanierungsmaßnahmen über dem Altarraum. Und klar ist auch: Diese Kosten wird die Kirchengemeinde weitgehend allein tragen müssen. Denn das Landesdenkmalamt, das zu jedem einzelnen Schritt die Genehmigung erteilen muss, würde nur einen kleinen Beitrag liefern, erklärt die Gesamtkirchenpflegerin, nämlich zu den zuschussfähigen Arbeiten, die nötig sind, das Denkmal an sich zu erhalten. So die Theorie, ein Antrag wurde noch nicht gestellt, erklärt die Pressestelle der Stadt für die Untere Denkmalschutzbehörde. Zu erwarten wäre wahrscheinlich ein vierstelliger Betrag – und auch frühestens 2018, weil vorher darüber gar nicht entschieden werde, meint die Kirchenpflegerin. Die Diözese beteilige sich nicht, weil die Kapelle liturgisch nur eine unbedeutende Rolle spielt. Hier finden keine Gottesdienste statt. Da hilft es auch nicht, dass die wenigen Andachten, die übers Jahr in der Haldenbergkapelle stattfinden, sich stets großer Beliebtheit erfreuten.

Manchmal, so erzählt Ulrike Weiß, standen die Leute bis vor die Tür des kleinen Gotteshauses – Andacht und Aussicht gleichermaßen genießend. Damit ist es vorbei, wenn nicht saniert wird: "Es bliebe nur: Tür zu und verfallen lassen."

So setzt die Kirchengemeinde in Ailingen, die 75 Prozent der Kosten übernehmen müsste, auf die Hilfe auch der Einwohnerschaft, für die das Kapellchen auf dem Haldenberg ein nahes Ausflugsziel ist. "Wir hoffen auf Spenden", sagt Ulrike Weiß. "Die sind unbedingt nötig." Immerhin: Es gebe bereits einige Zusagen.

