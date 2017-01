Friedrichshafen Hagenlocher macht Coltrane alle Ehre

Jazzport lud ein: Beim Donnerstagsjazz im „Amicus“ widmete das Jürgen Hagenlocher Quartett dem visionären Saxofonisten einen ganzen Abend

Ein alter Musikerwitz vorab: Sag einen Satz mit Coltrane…? „Mach die Tür zu, da kommt cold rein.“ Ja, er ist schon sehr populär, der große John Coltrane, der vor 50 Jahren starb, der nur 40 Jahre alt wurde und an dessen Tenorsax-Ton sich Generationen von Nachfolgern abrackerten.

Eisig kalt war‘s auch am Donnerstag im Fallenbrunnen, doch die Tür war zu und Coltrane schon drinnen: Jürgen Hagenlocher, in Friedrichshafen bestens bekannter Tenorsaxer aus Freiburg, hatte dem großen Vorbild ein ganzes Konzertprogramm gewidmet. Ein alter Bekannter am Bass: Jens Loh aus Markdorf, längst Profi in Stuttgart und 2014 „artist in residence“ beim hiesigen Jazz’n’more-Festival. Dazu der Freiburger Drummer Matthias Daneck und Andy Herrmann, Jazz-Professor an der Musikhochschule Luzern (beides übrigens gebürtige Biberacher), und die Originalbesetzung des legendären John Coltrane Quartetts war perfekt.

Mit „Crescent“ legten sie los: Medium slow, hartnäckig marschierend. Jens Loh legte ein modernes Basssolo darüber, ließ es in Daumenlagen liedhaft singen. Hier wurde schon klar, dass die vier Profis keinesfalls klanglich ihren Vorbildern nacheifern wollten. Daneck drosch nicht drauflos wie einst Elvin Jones, sondern spielte ein hoch-klassisches Jazz-Set mit fast akrobatischer Stock-Ästhetik. Andy Herrmann traf mit dem Fender Rhodes-Piano über Twin Reverb-Röhrencombo den waschechten Chick Corea-Sound der frühen Siebziger, statt McCoy Tyners legendäre Blockakkorde in Quarten-Voicings zu strapazieren. Hagenlocher selbst quälte sich auch weder an Coltranes charakteristischem Ton ab noch an dessen berühmten Oberton-Jodlern. Stattdessen war es eine respektvolle Hommage mit der authentischen Spielweise eines halben Jahrhunderts später.

In „The Night has a Thousand Eyes“ dann die damals populären Rhythmuswechsel aus gebremstem Latin und losgelassenem Abgeh-Swing, in blitzsauberem Up-Tempo, gefolgt von „Naima“, dieser ruhigen Ballade, einem sauschnellen „26-2“ (twentysix-two) mit ausgedehnten Viertakter-Spielchen zwischen Solisten und Drummer.

Manchen Gästen wurde es in der Pause nach dem ersten Set wohl zu viel des modernen Jazz. Einige der reservierten Tische leerten sich, darunter eine ganze ZU-Seminargruppe im Nebenraum. Egal: Die wahren Fans rückten näher zur Bühne und weiter ging’s. „Lonnie’s Lament“ und „Liberia“, straight gespielt und, durch Coltranes modale Kompositionsweise von bremsenden Harmoniegerüsten befreit, mit viel Spielraum für Emotionen und Eruptionen. Da waren sie dann plötzlich, diese „Trane“-Jodler in Hagenlochers Ton. Offenbar muss man dazu ordentlich warmgespielt sein. In „Miles‘ Mode“ ließen sie dann richtig die Sau raus, bis kurz vor die harmonische Auflösung und mit dem berühmten „A Love Supreme“-Thema als Zitat durchdekliniert. Da ging ein „Hey!“ durch das Publikum: Das wollte man hören, denn Coltranes Kult-Scheibe von 1964, eine fast spirituelle, modale Suite auf fast nur einem Grundakkord, ist eine Ikone des modernen Jazz. So setzten sie erlösend den dritten „A Love Supreme“-Satz „Pursuance“ dahinter, ließen ihn dermaßen im Hexenkessel kochen, dass sie sich und das Publikum mit dem Standard „I Remember You“ als Zugabe wieder auf den Boden holen mussten.