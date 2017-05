Friedrichshafen Hagen Rether will die Welt retten

Der Kabarettist spricht im Bahnhof Fischbach Klartext: gegen Fleischverzehr, für wirksamen Schutz von Flüchtlingsheimen und gegen eine CDU, die für ihn nichts Christliches hat – mal abgesehen von der Kanzlerin.

Vielleicht gibt es nach diesem Abend noch jemanden im Publikum, der Fleisch isst. Aber der wird sich dabei wohl die Frage stellen, die Hagen Rether umtreibt: "Warum tun wir das?" Rether hat nachgerechnet: Für ein Kilo Rindfleisch werden 14 000 Liter Trinkwasser verbraucht, für ein Kilo Lachs sieben Kilo Wildfisch verfüttert, jeden Tag wird Regenwald von der Fläche Kölns für die Produktion von Schweinefutter gerodet. "Da versagt unser Überlebensinstinkt", sagt Rether. Die Lösung wäre einfach: kein Fleisch essen. "Du musst gar nichts machen. Der Blutdruck reguliert sich, die Psoriasis geht weg, die Hosen passen wieder – und du wischst der Pharmaindustrie eins aus. Das ist eine win Win-win-Situation." Warum tun wir das nicht – weil wir Reißzähne haben, wie sein Opa behauptete? "Der Gorilla hat auch Reißzähne und lebt vegan."

Frankenstein-Landwirtschaft nennt Rether die Lebensmittelproduktion, in der Schweinezüchter gegen Tierwohllabel demonstrieren, weil sie sonst nichts verdienen. "Wir zahlen acht Milliarden jährlich, um Schweinescheiße aus dem Trinkwasser zu kriegen. Dafür könnten wir jede Menge Metzger umschulen." Die Henker hätten das Aussterben ihres Berufs schließlich auch überlebt.

Hagen Rether kam als Kind deutschstämmiger Rumänen nach Deutschland, hat Klavier studiert und für sein Programm "Liebe" – mittlerweile in Ausgabe sechs – unter anderem den Deutschen Kabarettpreis erhalten. "Warum machen wir das?" fragt er immer auch sich selbst. Wenn er auf der Bühne eine Banane verspeist, sagt er erst: "Das ist eine Bio-Banane", und dann: "Das ist ein tolles Paradoxon: Bio-Banane. Wie Holz-Eisenbahn, Gefrierbrand, unabhängiges Institut, Wirtschaftsethik oder Brennholz-Verleih."

Er fordert tatsächlich ethisches Handeln in der Politik: die Polizei zum Schutz von Flüchtlingsheimen einzusetzen etwa statt zur Verhinderung freiwilliger Massenprügeleien erwachsener Menschen wegen Fußballspielen. Oder Freiern statt Prostituierten eine Chipkarte vorzuschreiben mit regelmäßigen Gesundheitschecks. Oder auch, sich mit den Missbrauchsfällen in der Kirche zu beschäftigen und nicht vorzugsweise mit denen auf dem Domplatz davor.

Es sei der Christdemokrat Rüttgers gewesen, der in NRW den Frauenhäuser Geld gestrichen habe. Dessen Partei habe 1983 Waltraud Hoppe ausgelacht, als sie Vergewaltigung in der Ehe anprangerte. In der Griechenland-Krise habe er von ihren Vertretern nur "Katasteramt!" und "Wachstum!" gehört. "Das waren ja auch die zentralen Forderungen von Jesus Christus damals. In Gethsemane hat der doch die berühmte Katasteramtsrede gehalten." Die Partei attackiere Angela Merkel, seit sie vor zwei Jahren "Maria und Josef einen Stall angeboten" habe. "Dass die sich überhaupt noch Christen nennen, ist unverschämt – als Christ wäre ich beleidigt."

Seiner eigenen Klientel, dem aufgeklärten Bürgertum, attestiert er kein Denkproblem. "Jesus sagte noch 'Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun'. Der Drops ist gelutscht. Wir wissen genau, was wir tun", sagt er. Er vermisst die Transferleistung: Dass der Einzelne wenig gegen Assad oder den IS ausrichten kann, weiß er selbst. Aber jeder könne sich wehren, wenn gegen Bildung und Eliten gehetzt wird, und niemand müsse Schokolade kaufen, für die Kinder entführt und versklavt werden. "Da steht sogar Kinderschokolade drauf, mehr Verbraucherschutz geht nicht", sagt er. "Wir können die Welt nicht retten? Ja, wer den sonst? Ich sehe hier gerade niemanden."

Am Ende des Abends setzt er sich an den Flügel. Während er vom Andante aus Beethovens Siebter über "Freude schöner Götterfunken" zu Michael Jacksons "Earth Song" improvisiert, denkt er nach über die Folgen von 600 Jahren Kolonialgeschichte, die den Westen einholen. "Seien Sie gut zu ihren Kindern!" sagt er zum Abschied.