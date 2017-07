Friedrichshafen Hagel hinterlässt Narben bei Obst und Gemüse

Das Unwetter am 8. Juli trifft Landwirte in Friedrichshafen und Umgebung schwer. Vor allen bei ungeschützten Gemüse- und Obstkulturen werden große Schäden verzeichnet. Bis zu 150 000 Euro Umsatzverlust meldet Bauer Philip Mayer aus Meckenbeuren.

Philip Mayer wird den 8. Juli so schnell nicht vergessen. Innerhalb weniger Minuten haben bis zu drei Zentimeter große Hagelkörner einen Großteil seiner Ernte zerstört. Und der junge Bauer aus Meckenbeuren konnte nichts dagegen machen. Mayer schätzt den Umsatzverlust auf etwa 150 000 Euro. "Ich habe nur noch gehofft, dass die Gläser der Gewächshäuser dem Unwetter standhalten", sagt Mayer gegenüber dieser Zeitung. Da habe er noch einmal Glück gehabt.

Aber Zucchini, Kürbis, Salat und Co. haben den Hagel zu spüren bekommen. "In den zwei Wochen nach dem Unwetter hatten wir einen Komplettausfall und konnten den Kunden keinen eigenen Salat anbieten", erzählt Mayer. Deswegen habe er einiges an Gemüse von Bauern aus der Umgebung sowie seinem Demeter-Großlieferanten zugekauft. "Langsam wird es. In dieser Woche haben wir wieder angefangen, unseren eigenen Salat zu verkaufen", sagt der Bauer.

Kirschbäume so weit das Auge reicht. Große, alte Bäume – alle bereit für eine ergiebige Ernte. Doch die fällt in diesem Jahr auf dem Hof von Landwirt Martin Baur aus. "Die Sauerkirschen haben wir komplett weggeschmissen. Die konnten wir nicht ernten, so schlimm war es", bedauert Baur, Inhaber des Häfler Hofladens "Ländisch Gut". "Erst der Frost zur besten Blütezeit und dann jetzt der starke Hagel." Nicht nur bei den Kirschen hat der Obst- und Gemüsebauer drastische Schäden zu verzeichnen. "Der Großteil meiner Felder lag im Zentrum des Hagelsturms", sagt Baur. Alle – und damit meint der Landwirt 100 Prozent – seiner Apfelbestände um den Hof, hätten massive Aufschläge bekommen.

Zwar könnte Baur einige Früchte trotzdem verkaufen, diese aber mit optischem Mangel. Faulend unter den Bäumen statt im Obstkorb zum Verkauf liegen die Mirabellen des Hofladenbesitzers. "Sie sind alle abgefallen. Die kann man nicht retten", so der Landwirt. Er rechnet mit einem Gesamtverlust von rund 10 000 Euro.

Die beiden Bauern sind nicht die einzigen Landwirte, die sich mit den Folgen des Unwetters auseinandersetzen müssen. Wie Hermann Gabele, Leiter des Landwirtshaftsamtes Bodenseekreis mitteilt, habe der Hagel in einem Streifen zwischen Stetten und Friedrichshafen sowie parallel von Ailingen über Meckenbeuren nach Neukirch große Verwüstung hinterlassen. "Sämtliche Kulturen, die nicht durch Hagelschutz geschützt sind, wurden empfindlich getroffen. Auch bei Sonderkulturen wie Äpfeln und Hopfen gab es große Schäden", sagt Gabele. Geschützt seien im Bodenseekreis nur rund 40 Prozent des Obst- und Gemüseanbaus. Betroffene Bauern können in diesem Fall, so Gabele, allerdings nicht mit Förderungsmaßnahmen des Landes rechnen. "Nur wenn die Schäden ein überregionales Ausmaß haben, gibt es finanzielle Beihilfe. Das war zum Beispiel beim Frost in Frühjahr der Fall", sagt der Leiter des Landwirtschaftsamtes Bodenseekreis, "da wurde das Unwetter als Naturkatastrophe behandelt und dementsprechend Förderungen erstellt."