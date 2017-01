Friedrichshafen Händler kulant beim Umtausch

Zu groß, zu klein oder einfach nicht altersgerecht: Jedes Jahr landen auch ungewollte Geschenke unter dem Weihnachtsbaum. Viele Händler in Friedrichshafen geben an, dass ein Umtausch bei ihnen kein Problem ist. Grundsätzlich werden in diesem Jahr aber weniger Geschenke umgetauscht.

Einige Präsente sind sogar unvollständig oder kaputt. Nach den Feiertagen steht für den ein oder anderen demnach ein Umtausch auf dem Programm – vorausgesetzt, der Händler ist kulant und nimmt die Ware zurück. Denn anders als beim Online-Kauf hat der Kunde im Einzelhandel vor Ort kein gesetzlich festgelegtes Widerrufsrecht. Der SÜDKURIER hat sich in Friedrichshafen umgehört und ist ausschließlich auf gefällige Händler gestoßen.

In der Häfler Buchhandlung Ravensbuch ist ein Umtausch problemlos möglich. "Wenn Kunden nicht erst im Sommer kommen und ihr Buch umtauschen wollen, dann ist das bei uns kein Problem. Wir sind sehr kulant", sagt beispielsweise Martina Kraus, Filialleiterin der Häfler Buchhandlung Ravensbuch.

Die Umtauschzahlen nach Weihnachten liegen grundsätzlich über dem Durchschnitt. In diesem Jahr seien die Zahlen jedoch geringer als im vergangenen, sagt Thomas Goldschmidt, Geschäftsführer der Stadtmarketing GmbH, auf Nachfrage des SÜDKURIER. Gründe dafür seien sehr vielfältig. "Weihnachtsgeschenke werden bewusster gekauft, Kunden werden im Vorfeld in den Fachgeschäften gut beraten und informieren sich selber auch intensiv", nennt Goldschmidt einige Motive.

Kunden, die unsicher sind, ob ihre Geschenkidee wirklich die richtige ist, greifen häufig lieber zu einem Geschenkgutschein. Das Stadtmarketing verzeichnet aus diesem Grund seit Jahren eine steigende Nachfrage am Häfler Geschenkgutscheins – insbesondere in der Weihnachtszeit. "Die extra für die diesjährige Weihnachtszeit gedruckten 3000 Friedrichshafener Geschenkgutscheine mit weihnachtlichem Motiv waren bis Weihnachten vergriffen", sagt Goldschmidt. Somit stehe nach Weihachten auch eher das Einlösen von Gutscheinen auf dem Programm als der Umtausch.

Rechtliches rund um den Umtausch Hannelore Brecht-Kaul von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg mit Sitz in Stuttgart, klärt auf, was zu beachten ist.

Umtausch: Ein Recht auf Umtausch gibt es nicht. Denn bei einwandfreier Ware haben Kunden grundsätzlich keinen Anspruch auf Umtausch. Dass trotzdem viele Geschäfte gekaufte Waren zurücknehmen ist reine Kulanz. Nimmt ein Einzelhändler vor Ort also die hässliche Krawatte oder die doppelte CD zurück, macht er dies freiwillig und ist dazu nicht verpflichtet, erklärt Brecht-Kaul. Der Umtausch könne daher auch an bestimmte Bedingungen geknüpft sein: Beispielsweise kann der Händler festlegen, dass er die Ware nur in Originalverpackung, gegen Vorlage eines Kassenbons oder innerhalb einer bestimmten Frist zurücknimmt, so Brecht-Kaul. Es stehe dem Händler auch frei, ob er den Kaufpreis auszahlt oder in Form eines Gutscheins erstattet. "Der Kassenbon soll in jeden Fall aufbewahrt werden – auch für spätere Reklamationen", sagt Brecht-Kaul unter anderem.

Dass eigenes Aussuchen im Trend liegt, kann Manuela Neuner-Jehle bestätigen. Sie ist Besitzerin der Häfler Marc-O'Polo-Filiale. "Sind sich Männer unsicher, dann verschenken sie meist Gutscheine", weiß Neuner-Jehle. In der Zeit nach Weihnachten wurden in ihrem Laden lediglich zwei bis drei Artikel umgetauscht. "Dieses Jahr ist verhältnismäßig wenig los im Vergleich zum letzten Jahr. Aber es hält sich immer in Grenzen", berichtet Neuner-Jehle. Komme es dann doch zum Umtausch, dann haben Kunden in der Marc-O'Polo-Filiale meist keine Probleme. "Ich bin sehr kulant. Vor allen bei Stammkunden, die können ihre Kleidung immer umtauschen", sagt Neuner-Jehle.

Ganz so einfach wie im Kleidungs- oder Buchladen sieht es bei der Goldschmiede am See Bauhuis nicht aus. "Es kommt darauf an. Spezielle Anfertigungen wie zum Beispiel Trauringe können wir nicht einfach umtauschen", erklärt Geschäftsführer Lothar Gebhardt. Grundsätzlich könne der restliche Schmuck aber zurückgegeben werden – vorausgesetzt er ist nicht beschädigt und ungetragen. Meist kämen Kunden allerdings nicht zum Umtausch sondern um Änderungen am Schmuckstück vorzunehmen.

"Ich glaube, dass eher die Frauen zum Umtauschen kommen, gerade bei uns. Das liegt aber auch daran, dass Männer deutlich mehr Schmuck verschenken als Frauen", vermutet Gebhardt. Diesen Trend sieht auch Goldschmidt, Geschäftsführer der Stadtmarketing GmbH: "Wenn umgetauscht wird, dann eher von Frauen – das liegt aber daran, dass bei Frauen Shopping als Freizeitbeschäftigung einen höheren Stellenwert hat als bei Männern und dann vielleicht eher die Frauen losziehen um den Umtausch vorzunehmen."