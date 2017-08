Friedrichshafen Häfler zeigen wenig Interesse an "Blauer Blume"

Das Wohnprojekt "Blaue Blume" hat zu Baustellenbesichtigung und Sonntagscafé eingeladen. Nur wenige Häfler kamen in den Fallenbrunnen, die neue Heimat der "Blauen Blume". In Bau- und Zirkuswagen wird hier versucht, in und mit der Natur zu leben.

Friedrichshafen (ght) Es geht weiter voran in der neuen Heimat des Vereins "Blaue Blume" im Fallenbrunnen, vor dem alten Heizhaus. Noch steht der Bagger, noch sieht man die Erdhaufen, die für die Installation für Wasser- und Stromleitungen ausgehoben wurden. Der ehemalige Wasserturm steht bereits wieder, auch die aus vielen ineinander verwrungenen Obstkisten bestehende Kunstinstallation "Apfelstrudel" hat die ersten Stürme bereits erfolgreich hinter sich gebracht. Und dennoch muss derzeit noch vieles improvisiert werden. Seit einigen Wochen läuft der Umzug an den neuen Standort.

Die Stimmung unter den Bewohnern und Helfern des Kultur- und Wohnprojekts ist nach wie vor prima, wie sich am Wochenende zeigte, als in der "Blauen Blume" Baustellenbesichtigung und Sonntagscafé auf dem Programm standen – auch wenn die große Öffentlichkeit nicht erreicht wurde. Gemütlich war's im offenen Küchenbereich allemal und gut gelaunte Gesprächspartner zu finden, war auch kein Problem.

Zu tun gibt's für alle Beteiligten also noch jede Menge. Auch für Blaue-Blume-Sprecherin Louisa Deinhart. "Noch stehen nicht alle Wagen an ihrem endgültigen Platz. Wir warten auch noch auf die Fertigstellung des Bad-Wagens mit dem Toilettenbereich", sagt sie. Im Augenblick muss noch das hölzerne Toilettenhäuschen in Anspruch genommen werden. "Wir hoffen aus derzeitiger Sicht auf eine Schlussabnahme in drei bis fünf Wochen", sagt Deinhart. Anfang August erteilte die Stadt die Baugenehmigung, eine Schlussabnahme müsse sein, hieß es.

Dass "wahnsinnig viel Eigenleistung" und großes Engagement hinter dem bisher Erreichten stecke, daraus macht Louisa Deinhart keinen Hehl. "Aber die Arbeit im Team macht viel Spaß, man ist viel draußen und kann sich kreativ anstecken lassen", fasst die Studentin zusammen.

Unter den wenigen Gästen, die an diesen Nachmittag gekommen sind, ist der Häfler Klaus Holl. "Der Platz hier ist toll und ich wollte mal sehen, wie die Leute hier leben. Es ist alles sehr einfach", sagt er. Um schmunzelnd hinzuzufügen: "Für mich wäre es allerdings in meiner Jugend nichts gewesen."

Der Verein "Blaue Blume"

Im Sommer 2013 wurde der Verein "Blaue Blume" auf einer Wiese an der Schnetzenhauser Straße gegründet. Im November 2015 zog das Kultur- und Wohnprojekt dann an einen neuen Standort auf einer Streuobstwiese an der Windhager Straße um. Die Stadt erteilt aber eine Absage dafür, sie ist Verpächter der Wiese. Als Lösung zeichnet sich Anfang 2017 eine Bleibe im Fallenbrunnen vor dem alten Heizhaus ab. Der Gemeinderat beschließt im Februar, dass die "Blaue Blume" befristet auf drei Jahre dort bleiben darf. (jub)