Friedrichshafen Häfler hat eine neue Idee für sein Afrika-Projekt

Karl Pfeifer aus Friedrichshafen unterstützt eine kleine Schweinezucht zur Selbstversorgung eines Kindergartens in Uganda. Danach möchte er sich aus dem Projekt zurückziehen.

Friedrichshafen – Ein letztes Hilfsprojekt noch, dann möchte Karl Pfeifer sein Engagement für die Kindergarten-Kinder aus der Birimuye Nursery School im ugandischen Masaka allmählich reduzieren. Seit 2002 unterstützt "Opa Karl" die im Slum-Gebiet Nnyendo gelegene Einrichtung, die 85 Kindern Platz bietet. Darunter sind auch zahlreiche Halbwaisen, denn die Rate an HIV-Erkrankten in dem Gebiet sei hoch. Die Hilfsprojekte des Häflers sichern nach dessen Angaben die Grundversorgung der Kinder: "Bevor ich mich aus den Verpflichtungen zurückziehe, möchte ich den Kindergarten in die Selbstständigkeit übergeben", erklärt Pfeifer. Dies soll mit einem neuen Schweinezucht-Projekt gelingen.

Ziel des Zucht- und Mastprojektes ist es, durch sieben Mutterschweine und 40 bis 50 Ferkel eine eigene Züchtung aufzubauen. Die Verantwortlichen des Kindergartens sollen die Schweinezucht betreiben. Sie seien damit, so Pfeifer, auch für deren Finanzierung zuständig. Noch bereiteten vor allem die Kosten für das Tierfutter gewisse Probleme. Die Ferkel sollen fünf bis sechs Monate gemästet und dann verkauft werden, um die Kosten der Einrichtung zu decken und obendrein Medikamente für die im Kindergarten betreuten Kinder finanzieren zu können. "Der Preis für ein Mutterschwein beträgt 145 Euro", erklärt Pfeifer in einem Gespräch mit dieser Zeitung. Bislang besitzt der Kindergarten vier Mutterschweine mit insgesamt 22 Ferkeln. Um den Zuchttieren den nötigen Platz bieten zu können, müsse der Schweinestall noch vergrößert werden.

Pfeifer kann bei diesem Projekt auch auf eine Spende der Erbengemeinschaft seines Bergfreundes Xaver Baur zurückgreifen: "Xaver sagte immer, dir helfe ich mit einer Milchkuh für dein Kuhprojekt. Vor seinem Tod hat er mir eine Spende von 900 Euro vererbt, die ich natürlich in das neue Projekt investiere", erklärt Pfeifer.

Das Engagement des Häflers für den Birimuye-Kindergarten entstand vor 15 Jahren durch einen puren Zufall: "Auf einer meiner zahlreichen Afrikareisen sollte ich im Kindergarten eine Spende von 200 Mark übergeben. Sonst hätte ich die Einrichtung nie besucht", erklärt Pfeifer. Seit diesem Besuch ist der Kontakt nicht mehr abgerissen. Den Kindergarten zu unterstützen wurde für Pfeifer zur Herzensangelegenheit. "Für mich war dieser Besuch kein Zufall, sondern Schicksal", betont der Häfler. Durch Spenden aus dem Bodenseekreis entwickelten sich mehrere Hilfsprojekte. Im Fokus standen dabei die Ernährung und die Sicherheit der Kinder sowie die Eigenbewirtschaftung des Kindergartens. "Es geht darum, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten", betont Pfeifer. Die Einrichtung in Uganda verfügt heute über eigenes Ackerland, eine Hühnerfarm und ein Regenauffangbecken. Alles mitfinanziert durch Spenden aus dem Bodenseekreis. Auch ein Spielplatz für die Kinder wurde im vergangenen Jahr errichtet. Pfeifer selbst bezeichnet sein Engagement als "Pfeifer-Plan", einen bescheidenen Beitrag zur Verbesserung der Situation in Afrika. Um Fluchtursachen zu bekämpfen, müsse vor allem jungen Menschen eine Perspektive gegeben werden. "Wir leben in einem großen Überfluss, was nicht selbstverständlich ist", betont er. Jetzt seien die Voraussetzungen geschaffen, um den Kindergarten Birimuye in die Selbstständigkeit zu übergeben: "Nun kann ich mich beruhigt aus dem Kindergarten zurückziehen." Doch ein Teil von ihm werde immer in Afrika bleiben, denn die Tochter der Kindergartenleiterin wurde nach Pfeifers Ehefrau Ingrid benannt.