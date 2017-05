Friedrichshafen Häfler Vereion zeigt gute Argumente für fairen Handel auf

Der Friedrichshafener Eine-Welt-Verein hat sich am Samstag am bundesweiten Weltladen-Tag beteiligt. Vereinsmitglieder informierten über fairen Handel über Visionen hierfür.

"Fair gehandelt" – ein Begriff, über den in der gesellschaftlichen Diskussion viel geredet wird. Doch was ist darunter eigentlich genau zu verstehen? Eine von vielen interessanten Fragen, die am Samstag rund um den Weltladen-Tag in der Häfler Schanzstraße von Mitgliedern des Eine-Welt-Vereins gerne beantwortet wurden. Wie immer hatte sich der rührige Häfler Verein am bundesweiten Aktionstag beteiligt, um auf sich selbst, aber auch auf Visionen aufmerksam zu machen, die in diesem Jahr besonders thematisiert werden sollen. "Im Vorfeld der Bundestagswahl wollen wir gerade Politiker dazu auffordern, zu den Themen faire Bedingungen weltweit, eine bäuerliche Landwirtschaft, die alle ernährt und menschenwürdiger Umgang mit allen Stellung zu beziehen", sagt Vorstandsmitglied Bruni Baumann.

Seit 30 Jahren gibt es den Eine-Welt-Verein in Friedrichshafen und seit rund 20 Jahren hat man in der Schanzstraße auch eine Heimat für den Weltladen gefunden. Einen großen Teil des Umsatzes macht nach wie vor der Verkauf von Kaffee – allen voran die Häfler Eigenmarke "Friederico" – aus, aber auch leckere Schokoprodukte, Nüsse oder getrocknete Früchte, Kunsthandwerk und vieles andere werden im Weltladen gerne nachgefragt. Erfolgreich kooperiert man mit den "Außenstellen" in den Kirchengemeinden. Und die Häfler Mädchen- und Jungenrealschule St. Elisabeth gehört zu den treuen und langjährigen Partnern.

Jetzt aber zurück zur Eingangsfrage: Langjährige Handelsbeziehungen, Vorfinanzierungen, der Ausschluss von Kinderarbeit, die Möglichkeit für Kleinbauern, sich zu Genossenschaften zusammenzuschließen, auch die Chance auf Schulungen und Weiterbildungen – all das ist ein Teil des "Fairen Handels", wie Anna Nägele, die als Promoterin für die Koordination der Eine-Welt-Arbeit in der Region zuständig ist, erklärt hat. Dass es fair gehandelte Produkte mittlerweile auch in vielen Supermarktketten gibt, sieht man im Eine-Welt-Verein durchaus gerne. "Allerdings haben wir doch noch einen höheren Anspruch", klärt Bruni Baumann auf. So gebe es das Etikett bereits für Produkte, deren fair gehandelter Anteil bei gerade einmal 20 Prozent liege.

Bei den Lebensmitteln im Häfler Weltladen liege der Anteil bedeutend höher und werde aus Gründen der Transparenz explizit auf der Ware vermerkt. "Bei einer konventionellen Tafel Schokolade aus dem Discounter verdient der bäuerliche Produzent pro Euro nicht mehr als drei Cent. Bei uns sind das immerhin 27 Cent", betont Bruni Baumann. Auch ein gutes Argument, um mit ebenfalls gutem Gewissen im Häfler Weltladen einzukaufen.