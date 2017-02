Friedrichshafen Häfler Vereine hadern mit neuer Sportförderung

Die immer noch nicht beschlossene Umgestaltung der Sportförderung bleibt bei den Vereinen in Friedrichshafen ein Diskussionsthema. Die Neufassung wird viele Gewinner, aber auch ein paar Verlierer geben. Strittig ist weiterhin vor allem ein gekürzter Zuschuss bei Sanierungen von Großanlagen.

Die Zahlen und Pläne liegen schon lange auf dem Tisch. Bereits im Jahr 2015 waren Stadt, Vereine und Politik sich weitgehend einig, wie man die seit 2010 gültigen Sportförderrichtlinien Friedrichshafens umbauen soll. Dass die durch Mittel der Zeppelin-Stiftung finanzierte Unterstützung immer noch nicht neu gestaltet ist, liegt am Streit mit Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin um die Stiftung, weswegen das Projekt aufgeschoben wurde. Die Eckpunkte sind jetzt klar. Und obwohl die CDU in der Sitzung des Kulturausschusses am Mittwoch noch Diskussionsbedarf angemeldet hat – wird die Regelung am 13. Februar im Gemeinderat wohl beschlossen. Die Kritik aus den Reihen der Vereine verstummt deswegen aber nicht.

Die neuen Richtlinien werden viele Gewinner bringen. Vereine, die ausschließlich Hallensport anbieten, werden keinerlei Einbußen verzeichnen, sondern an verschiedenen Ecken mehr Geld erhalten (siehe Erklärstück unten). Wo man sich umhört, ist zudem jedem Verein bewusst, wie privilegiert er durch die großzügige Förderung der Zeppelin-Stiftung im Vergleich mit Clubs aus anderen Orten ist. "Dafür sind wir alle sehr dankbar", sagen beispielsweise Wunibald Wösle, der Präsident des VfB Friedrichshafen, oder auch Oswald Freivogel vom Württembergischen Yacht-Club (WYC), den man zu einem der kleineren Verlierer der Reform zählen kann. Freivogels WYC wird zukünftig wohl nur noch mit rund 80 Prozent der Fördersummen bedacht. Das liegt daran, dass laut Stiftungszweck das Geld der Zeppelin-Stiftung Häflern zu Gute kommen soll. Ein starke Förderung von Vereinen mit zu vielen auswärtigen Mitgliedern ist deswegen nicht möglich.

Der WYC hat zwischen 40 und 50 Prozent Häfler Mitglieder und liegt damit unter der 60-Prozent-Grenze für eine vollständige Förderung, profitiert aber zumindest anteilig. "Keiner will die Stiftung in Gefahr bringen", betont auch Freivogel und hadert doch: "Wir hätten uns zumindest eine Übergangsfrist gewünscht, um diese Quote zu erfüllen." Statt dessen wird die Neugestaltung rückwirkend zum 1. Januar 2017 gelten. "In der Konsequenz heißt das, dass wir zukünftig bevorzugt Häfler aufnehmen werden", so Freivogel.

Die 60-Prozent-Hürde überspringt der VfB Friedrichshafen locker, dafür ist Wösle mit der eingeführten Verwaltungspauschale pro Mitglied unzufrieden. "Das ist ein Gießkannenprinzip, statt dass man miteinbezieht, dass manche Vereine auch Liegenschaften zu verwalten haben", kritisiert er und hat zudem Probleme mit der Einführung eines Zehntels an Eigenbeteiligung bei Großanlagen-Sanierungen. Der kann zwar mit Arbeitseigenleistung "gezahlt" werden, "aber beim Einbau einer Tartanbahn oder eines neuen Kunstrasens kann man einfach nichts selbst machen", betont Wösle. Sein Präsidentenkollege von der TSG Ailingen, Hans-Peter Talge, stimmt zu und schlägt eine Trennung vor: "Etwa bei Rasenfeldern, dort wo man selbst etwas machen kann, ist so eine Regelung möglich, bei anderem nicht", so Talge. Für die TSG-Kunstrasen-Sanierung wäre es das Aus: "Bevor ich zehn Prozent selbst zahlen muss, baue ich lieber nicht, das ist finanziell nicht drin." Talge verweist auf die Sportfreunde und den Sportclub. Für deren unter 200 Mitglieder sei der Eigenanteil (bei einem neuen Kunstrasen rund 40 000 Euro) erst recht nicht zu erbringen.

Dass die Finanzierung auch deswegen gesenkt werden soll, weil die Vereine die bisher niedergeschriebene "gemeinnützige Arbeit" als Gegenleistung nicht erbracht haben, lässt Talge nicht stehen. "Unser Platz ist frei zugänglich, jeder kann auf ihm spielen, auch Schulen nutzen ihn", hält er als Dienst an der Allgemeinheit entgegen. Ob das die längst ausdiskutierte Richtlinie noch ins Wanken bringt, wird die Ratssitzung am 13. zeigen.



Was sich bei der Sportförderung alles ändern soll

Die zuletzt 2010 aktualisierte Sportförderrichtlinie der Stadt soll an mehreren Stellen verändert werden. Strittig ist dabei nur noch ein Punkt. In folgenden Bereichen könnte die geldgebende Zeppelin-Stiftung ihren Zuschuss zukünftig ändern: