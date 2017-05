Friedrichshafen Häfler Teams räumen Preise bei Roboter-Wettbewerb ab

Gleich drei Teams des Schülerforschungszentrums (SFZ) Friedrichshafen haben beim Regionalwettbewerb der "World Robot Olympiad" den Sprung aufs Treppchen geschafft und die Plätze eins bis drei in der "Open Catergory" belegt.

Die Häfler Teams haben die Jury mit ganz unterschiedlichen Modellen beeindruckt. Die Aufgabe war jedoch für alle Teams die gleiche: In der "Open Category" sollten die Teams einen sogenannten "Sustainabot" konstruieren. Das sollte ein Roboter sein, der sich um die Nachhaltigkeit des Planeten und damit um die Menschheit kümmert, teilt Konstanze Nickolaus vom Schülerforschungszentrum Südwürttemberg in Bad Saulgau mit.

Jonas Schürmann, Marius Dreher (beide Graf-Zeppelin-Gymnasium) und Carla Steck (Karl-Maybach-Gymnasium) konstruierten als Team "Take a break from plastic" das Modell einer mobilen verpackungsfreien Verkaufsstelle, die helfen soll, Verpackungsmüll zu reduzieren. Als Sieger der Kategorie haben sie sich für das Deutschlandfinale der World Robot Olympiad am 17. und 18. Juni in Schweinfurt qualifiziert. Auch der zweite Platz ging ans das Schülerforschungszentrum Friedrichshafen. Das Team "Don't waste energy", bestehend aus Leo Rapp, Jakob Dittmann und Lennard Ritzal (alle Graf-Zeppelin-Gymnasium) setzte sich mit effizienten Lüftungsmethoden in Gebäuden auseinander. Den dritten Platz belegte das "Green Team" (Luke Bermann/Graf-Zeppelin-Gymnasium und Roman Steck/Graf-Soden-Gemeinschaftsschule). Die beiden Schüler entwickelten mobile Windräder, die an jeweils günstige Einsatzorte transportiert werden können.

"Das Schöne ist, dass die Schüler mit so unterschiedlichen Ideen punkten konnten", sagt Sören Leuckefeld, die die Schüler am SFZ Friedrichshafen betreut. „Wenn das Thema nur grob beschrieben ist, werden wirklich tolle kreative Ideen umgesetzt.“

World Robot Olympiad

Die World Robot Olympiad ist ein internationaler Roboterwettbewerb, der das Ziel verfolgt, Kinder und Jugendliche für Naturwissenschaft und Technik zu begeistern. Dabei bauen kleine Teams Roboter mit dem Lego-Mindstorms-System.