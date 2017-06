Friedrichshafen Häfler Schüler zeigen sich als Künstler

Eine Ausstellung mit Werken von Zehntklässlern der Friedrichshafener Soden-Gemeinschaftsschule ist in der Sparkassen-Filiale in der Charlottenstraße zu sehen.

Friedrichshafen – Im Foyer der Sparkassenfiliale in der Charlottenstraße wurde am Dienstagabend eine Kunstausstellung feierlich eröffnet. Die Zehntklässler der Graf Soden Gemeinschaftsschule stellen dort bis zum 19. Juni ihre Abschlussarbeiten im Fach "Bildende Kunst" aus. Insgesamt präsentieren die vier Schulklassen mehr als 100 verschiedene Kunstwerke. "Die Ausstellung ist eine Wertschätzung unseres Kunstkurses", sagte Schulleiterin Iris Engelmann bei der Eröffnung. Sie biete den Schülern die Möglichkeit, ihre Werke einem breiten Publikum zu präsentieren. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch die musikalische Begleitung des Quartetts "4 Voices", das aufgrund einer Erkrankung an diesem Abend jedoch aus einem Trio bestand. Auch die Arbeitsgemeinschaft Tanz der Gemeinschaftsschule sorgte für ein abwechslungsreiches Eröffnungsprogramm.

Die Bedeutung der ausgestellten Kunstwerke wurde von Schulleiterin Engelmann in ihrer Eröffnungsrede besonders hervorgehoben: "Kunst – das ist der Mensch." Dieses Zitat des berühmten Künstlers Vincent van Gogh wurde bei der Gestaltung der ausgestellten Kunstwerke umgesetzt. So richtete sich das Hauptaugenmerk der Schüler von Kunstlehrerin Brigitte Meßmer besonders auf die eigenen Wurzeln: "Die Schüler haben sich in diesem Jahr besonders mit ihrer Herkunft und ihren Interessen beschäftigt und sich dann einen Künstler ausgewählt, der zur eigenen Identität passt", erklärt Meßmer. Es sei spannend, aus dem normalen Zeichnen und Ausmalen auszubrechen und sich neuen Herausforderungen zu widmen. Entstanden sind dabei individuelle "Kunstwürfel".

Schülerin Melek Braa entschied sich für Pablo Picasso: "Ich hatte mich vorher noch nicht groß mit Picasso beschäftigt. Ich habe dann für meine Abschlussarbeit im Internet über sein Leben recherchiert und mich letztlich für ihn entschieden." In acht Unterrichtsstunden schuf Melek ihren Würfel über Picassos Leben und Werke.

Für ihre Abschlusswerke hatten die Schüler der Jahrgangsstufe zehn insgesamt ein halbes Jahr Zeit. Diese sei laut Meßmer auch notwendig gewesen, um über das geplante Werk zu diskutieren und ausführlich zu recherchieren: "Die Schüler sollten sich intensiv mit ihrem Projekt beschäftigen, aber Zeichnungen entstanden natürlich deutlich schneller." Neben den Kunstwürfeln sind während der Ausstellung auch beeindruckende Collagen, Skulpturen, Tapetenbilder und Filzmasken ausgestellt, welche von den Schülern nach ihren eigenen Interessen und Vorstellungen kreiert wurden. Schulleiterin Engelmann ermunterte die Schüler der Abschlussklasse, sich die künstlerische Begabung auch auf dem weiteren Lebensweg zu bewahren: "Kunst spiegelt euren weiteren Lebensweg. Gestaltet euer eigenes Kunstwerk des Lebens, wie die kreativen Ideen eurer Bilder und Werke."

Künstlerische Bildung

Durch die künstlerische Bildung sollen laut Schulleiterin Iris Engelmann folgende Ziele für die Jugendlichen erreicht werden: Entfaltung individueller Ausdrucks- und Gestaltungsfähigkeiten, Selbstverwirklichung in sozialer Verantwortung sowie die Entwicklung differenzierter Wahrnehmungsfähigkeiten. Die Wahrnehmungsfähigkeit sei von grundlegender Bedeutung für das Lernen und Leben. Die Kunstwerke der Schüler können bis zum 19. Juni während der Öffnungszeiten der Sparkasse besichtigt werden. (lsc)