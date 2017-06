Friedrichshafen Häfler Pfadfinder-Stamm "Buchhorn" feiert 85-jähriges Bestehen

Der "Stamm Buchhorn der Deutschen Pfadfinderschaft" feiert seinen 85. Geburtstag am 24. Juni rund um die Columbankirche. Norbert Zeller denkt gerne an seine Zeit bei den Pfadfindern zurück – eine Zeit, die prägt.

Friedrichshafen – "Zuhause schmeckte der Pudding gar nicht so wie im Zeltlager." Das sind aber nicht die einzigen schönen Erinnerungen, die Norbert Zeller an seine Pfadfinderzeit hat. Als Jungpfadi, Pfadi, späterer Gruppenleiter und Stammesführer, engagierte er sich schon in den 1960ern und weiß viel aus dieser Zeit zu erzählen. Am Samstag, 24. Juni, gibt es die Gelegenheit, mehr über den "Stamm Buchhorn der Deutschen Pfadfinderschaft", seine Aktivitäten und seine Ziele zu erfahren. Dann wird rund um die Columbankirche das 85. Bestehen gefeiert.

Die Naturverbundenheit macht auch heute noch einen echten Pfadfinder aus. Aber das ist eben längst noch nicht alles. "Das Leben entdecken und bewusst in die Hand nehmen", heißt einer der Leitsätze der Pfadfinderbewegung, die vor 110 Jahren durch den britischen General Robert Baden-Powell ins Leben gerufen wurde. "Jeden Tag eine gute Tat" – dieser vielzierte Satz gehört auch heute noch zur pfadfinderischen Philosophie – ebenso wie eine spirituelle Ausrichtung, sozialverantwortliches Handeln, auch der Einsatz für die Schöpfung, für Frieden und Gerechtigkeit. "Gerade in unserer schnelllebigen Zeit sind diese Tugenden wichtiger denn je", erzählt Kurat Uwe Abele. "Weg von der Spielkonsole, raus in die Natur, seine eigenen Stärken und Schwächen erkennen, sich bei unterschiedlichen Projekten einbringen", diese Devise gelte nach wie vor. Die wöchentlichen Gruppenstunden in der Columbangemeinde, nicht zuletzt die Zeltlager und die jährlichen Hüttenaufenthalte gäben dem Zusammengehörigkeitsgefühl immer wieder neuen Schwung.

"Einfach klasse. Wir machen Spiele, lernen auch, wie man einen Knoten macht und andere tolle Sachen", bestätigt der siebenjährige Jonathan aus der Gruppe der "Wölflinge". Zu den "Boy-Scouts", wie sie ursprünglich hießen, haben sich mittlerweile längst "Girl Scouts" hinzugefügt. So sind unter den rund 60 Häfler Pfadfindern natürlich auch viele Mädchen. Zum Beispiel die neunjährige Sofie. "Hier ist man so oft draußen und lernt viel von der Natur", sagt sie begeistert.

Keine Zukunft ohne Vergangenheit: Nicht viel Zeit zur Organisation hatte der Stamm Buchhorn nach seiner Gründung im Februar 1932, war doch die Pfadfinderbewegung in der Zeit des Nationalsozialismus ab 1933 offiziell verboten. Dass Vieles im Verborgenen geschehen musste und dass man sich in einem Waldstück zwischen Jettenhausen und Unterraderach heimlich traf, daran erinnerte vor Jahren noch Magda Biener, deren Mann Rolf zusammen mit Wilhelm Fischer, Ulrich Sauter und Josef Schmid 1947 unter dem damaligen Stadtfarrer Robert Mayer die Neugründung gelang. Die Gruppenstunden fanden in einem Raum neben dem Pförtnerhaus am Schloss statt, später im alten Pfarrhaus von St. Nikolaus, dann in der Notkirche St. Georg, bis nach dem Bau der Columbankirche im Jahr 1966 schließlich eine neue Heimat in den dortigen Gemeinderäumen gefunden wurde.

"In meiner Pfadfinderzeit durfte ich viele Erfahrungen machen, wie einfaches Leben funktioniert und wieviel Spaß es machen kann", berichtet Norbert Zeller auch vom Bau eines Donnerbalken, von abenteuerlicher Lagerfeuerromantik, vom Nervenkitzel einer Nachtwache und vom eingangs erwähnten Pudding, der im Zeltlager eben meistens anbrannte. "Ich denke an viele intensive Erlebnisse zurück – in der Natur, mit der Natur und in der Gemeinschaft", sagt er dankbar.

