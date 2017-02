Friedrichshafen Häfler OB-Kandidaten präsentieren sich vor rund 750 Besuchern

In ausgeloster Reihenfolge nutzten die vier OB-Kandidaten in Friedrichshafen am Montagabend die Gelegenheit, sich vor rund 750 Besuchern vorzustellen. 40 Minuten hatte jeder für Präsentation und Fragerunde – ausgeschöpft wurden diese längst nicht bei jedem.

Das Interesse der Häfler an den vier Kandidaten, die sich um das Amt des Oberbürgermeisters der Stadt bewerben, ist groß. Rund 750 Bürgerinnen und Bürger kamen am Montagabend ins Graf-Zeppelin-Haus, um die vier Männer zu sehen. Wenn der Beifall zum Maßstab der Zustimmung genommen wird, dann gab es eine klare Entscheidung – neben Amtsinhaber Andreas Brand konnte der Musikpädagoge Philipp Fuhrmann punkten. Der Lagerist und Gastronom Andreas Theurer überraschte offensichtlich mit seiner Präsentation. Nur wenige hatten wohl mit einer durchdachten Rede gerechnet, wie den Reaktionen des Publikums zu entnehmen war. Alle drei Genannten setzten sich mit dem Thema Wohnungsbau beziehungsweise bezahlbaren Mieten auseinander. Die meisten Fragen wurden an den Amtsinhaber gerichtet – die vorgegebenen 20 Minuten nutzte das Publikum. Nicht ganz schöpften die Besucher diese Zeit für Philipp Fuhrmann aus. Keine Fragen wurden an Andreas Theurer gestellt. Sichtlich irritiert waren die Besucher durch die Präsentation von Dominik Zehle. Ein Rufer aus dem Publikum verlangte sogar, dass Zehle aufhören solle. Ernst zu nehmende kommunalpolitische Aussagen des Künstlers waren nicht zu hören. Problemlos konnte Erster Bürgermeister Stefan Köhler den Abend moderieren. Die Kandidaten hielten ihr Zeitlimit ein und polemische Fragen gab es keine.

Dominik Zehle: Performance braucht keine Inhalte

Dominik Zehle saust auf dem Skateboard in den Hugo-Eckener-Saal, auf dem Kopf ein orangener Helm. Er ist Künstler. Und das ist seine Performance. "Ist mein Vater auch da?", fragt er ins Publikum. Dann müsse er sich für das mit dem Skateboard und dem Helm entschuldigen. Er ist nervös, macht eine lange Pause. War es das? "Ich versuche die Familienehre zu retten, indem ich eine anständige Rede halte – und das ist für einen Künstler nicht einfach," sagt er schließlich. Und dann spricht er von Grenzen in Köpfen, in Städten, bei Menschen in Friedrichshafen. Es geht um Negerküsse, Bobbycars und die B 31, um Bodensee-Wein und um ihn. Es fallen wirre Sätze wie: "Ich kann nur bis drei 'zehlen' – das wird eines meiner Wahlplakate sein", "ich kann das Wurstessen ja kaum genießen, wenn drumherum lauter Veganer sitzen und mich anstarren" und "wer nur Tempo 61 fährt, dem wird die Autotür ausgerissen". Zehle provoziert, pampt das Publikum an ("Können Sie bitte ruhig sein in der ersten Reihe, ich muss mich konzentrieren!"), pöbelt gegen die Presse. Die Zuschauer lachen, manchmal laut, manchmal unsicher. Es ist ein schmaler Grat, der Genialität von Peinlichkeit trennt. Zehle weiß das. Er tut etwas, was kein anderer Häfler vor ihm getan hat: An diesem Abend ist er sein eigenes Exponat. Er nutzt dafür ein große Bühne, die er sonst nicht bekommen hätte. Bei den Zuschauern kommt das nur bedingt gut an. Sie sind gekommen, um die OB-Kandidaten und ihre Ideen kennenzulernen und nicht, um einem Künstler bei seiner Performance zuzusehen.

Ein Zuschauer will es wissen, stellt Zehle eine nicht ganz unberechtigte Frage: "Was würden Sie als OB machen?" "Der hat nichts von dem verstanden, was ich gesagt habe", antwortet der Künstler und erzählt etwas vom "Seehasenfest bis fünf, dann eine Stunde Sperrzeit und anschließend gibts frisch gepressten Orangensaft von den Wirten". Kommunalpolitische Aussagen kommen von ihm nicht. (sab)

Andreas Theurer: Stimme des kleinen Mannes

Andreas Theurer ist kein Mann der großen Worte. Doch der ZF-Lagerist und "Fläschle"-Wirt kommt trotzdem gut vorbereitet und in Anzug und Krawatte auf die Bühne. "Ich bin bis heute nicht politisch engagiert, verfolge die Politik aber mit großem Interesse", sagt er. Dass weder die CDU, noch die SPD einen Gegenkandidaten ins Rennen brächten, sei traurig. "Ich möchte etwas bewegen", stellt der Wirt fest und erzählt von den vielen Gesprächen, die er am Tresen führt. Von Menschen, die zum Thema OB-Wahl nur sagen: "Da geh ich eh net na." Von Menschen, die unten sind, und von denen die da oben nicht viel wissen wollen. Und so stellt Theurer gleich klar, dass er nicht die wertvolle Zeit "mit Wahlfloskeln und leeren Versprechungen stehlen" wolle. Es ist die Stimme der kleinen Leute, mit der Theurer spricht. Unerwartet sicher und eloquent bringt er seine Sache auf den Punkt: "Für mich sind menschliche Schicksale mehr wert als irgendwelche Bauwerke." Dann berichtet er von einem Freund, der 1200 Euro verdiene und dennoch keine Zweizimmerwohnung unter 800 Euro in Friedrichshafen finde. Seine Themen: Bezahlbarer Wohnraum, Stärkung der kleinen Gastronomiebetriebe, gute und sichere Arbeitsplätze.

Andreas Theurer meint ernst, was er sagt. Seine Redezeit von 20 Minuten füllt er aber nicht aus. "Gehen Sie zur Wahl", fordert er das Publikum auf, "ich bin parteilos und unabhängig." Und so nimmt er die wichtigste Frage vorweg, die sich viele Häfler bei seiner Kandidatur stellen. Kann ein Kneipenwirt überhaupt Oberbürgermeister werden? Geht das? Theurers Antwort darauf ist klar: "Man muss weder Jurist, noch Verwaltungswissenschaftler sein, bei bestimmten Themen holt man sich externen Rat." Er vergleicht die Verwaltung mit einem Getriebe: "Greifen die Zähne reibungslos ineinander, funktioniert auch die Maschine." Und er verspricht: "Ich habe immer ein offenes Ohr für die Bürger." Es klingt nicht nach einer Floskel. (sab)

Andreas Brand: Nagelprobe für den amtierenden OB

Andreas Brand musste zu brennenden Themen der Häfler Kommunalpolitik Stellung beziehen. Die 20 Minuten, die die Regie für Fragen aus dem Publikum an die vier Kandidaten vorsah, wurden komplett genutzt. Zur Frage, ob die Schätzlesruh' künftig bebaut wird, sagte er ein Workshop-Verfahren zu, nach dem Modell für andere umstrittene Bauvorhaben. Im Verfahren gelte es abzuwägen, ob Teile des Gebiets Oberhof III nicht bebaut werden, sagte der amtierende OB, der für eine zweite Amtszeit kandidiert. Doch am Ende müsse der Gemeinderat eine klare Entscheidung treffen. Klar ist für Brand, dass sowohl die Sätze für die Grund- wie für die Gewerbesteuer nicht angehoben werden. Aus dem Publikum war die Frage gestellt worden, ob die Grundsteuer nicht abgesenkt werden könne, damit so die Nebenkosten für Besitzer und Mieter gesenkt werden könnten.

Schließlich wurde die Frage nach dem Umgang mit Bauinvestoren gestellt – konkret am Beispiel des Areals des ehemaligen Hotels Schöllhorn und dem unmittelbar angrenzenden Gebäude der ehemaligen Stadtkasse. Ein Investor wird nach der aktuellen Planung beide Areale bebauen. Doch zuerst müsse dieser Vorschläge für eine Gestaltung der Fassaden der neuen Gebäude in Richtung Friedrichstraße vorlegen, danach werde der Gemeinderat eine Entscheidung treffen, so Brand. Und auf die Frage, ob er die Gestaltung der Friedrichstraße zur Chefsache machen wolle, bejahte er dies im Grunde. Zur Frage nach seinen Vorstellungen für eine zukunftsfähige Gestaltung des öffentlichen Nahverkehrs, sagte Brand, dass es sich vorstellen könne, dass die Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB), die erfolgreich bis nach Aulendorf verkehrt, auch auf der Bodenseegürtelbahn bis Stockach fahren könnte. In seiner 20-minütigen Rede verwies Brand auf die Erfolge seiner Amtszeit, wie etwa die solide Finanzpolitik. Daneben warb er um einen weiteren, gemeinsamen Einsatz zum Wohle der Stadt. (dim)

Phillipp Fuhrmann: Häuser sanieren statt abreißen

Philipp Fuhrmann kann reden. Dazu braucht er kein Manuskript. Er hält sich am Pult fest, ein Bein im Ausfallschritt nach hinten gestreckt, als ob er gleich losspringen will. Gleich am Anfang spielt er den Heimat-Joker aus: der geborene Häfler, der als 17-jähriger Geiger im Jugendsinfonieorchester die GZH-Einweihung erlebte. Nun will er in Friedrichshafen die erste Geige spielen. Aber keinesfalls alleine, sondern als Bürgerversteher: "Sie, die Bürger dieser Stadt, sind die Experten für Stadtentwicklung", sagt er und bekommt den ersten Zwischenapplaus, weitere werden folgen.

Bürgerbeteiligung will er mithilfe von Zukunfts- und Planungswerkstätten "vom Kopf auf die Füße" stellen. Das ist die erste Kernbotschaft. Die zweite: Sanieren statt abreißen. Alte Gebäude seien Teil der Kulturgeschichte, damit müsse man behutsam umgehen. Er fordert einen "Masterplan" für die städtebauliche Entwicklung und geißelt baulichen Entwicklungen wie am Ailinger Kreisverkehr oder die Fischbacher neue Mitte. Im Fallenbrunnen will er ein großes Siedlungsprojekt verwirklichen. Sozialer Wohnungsbau hat für Fuhrmann "oberste Priorität". Das RAB-Gelände hinterm Bahnhof sieht er als innerstädtisches Juwel, als Keimzelle für eine belebende Kneipen- und Clubszene auch für die Nord- und Altstadt. Hier habe man sich in der Vergangenheit nicht genug ins Zeug gelegt, in den Besitz des Bahngeländes zu kommen. Außer mehr Busse habe sich beim ÖPNV seit seiner Jugend in der Stadt nichts getan, so Fuhrmann, dabei sei "eine Bodensee-S-Bahn seit 20 Jahren dringend geboten". Fußgänger und Radler sollen neben Autos gleichberechtigt unterwegs sein. Auf der Friedrichstraße will er nur noch zwei Autospuren und mehr Platz für Radler. All das kommt beim Publikum an: wieder Applaus. Eine dankbare Frage an den erklärten Baumschützer gibt es noch zum Schluss zu befürchteten Baumfällungen an der Rotach: "Das kommt bei mir nicht in die Tüte." (asa)