Friedrichshafen Häfler Maybach-Radler auf Schwarzwaldtour unterwegs

Mitglieder des Friedrichshafener Vereins Maybach-Radler haben während einer dreitägigen Schwarzwaldtour rund 300 Kilometer bewältigt.

Eine Gruppe von "Maybach-Radlern" – zehn Männer und zwei Frauen – haben laut Mitteilung aus dem Verein eine dreitägige Radtour in den Schwarzwald absolviert. Vorsitzender Peter Nocker habe eine abwechslungsreiche sowie anspruchsvolle Tour zusammengestellt. Start war am frühen Morgen in Kluftern. Über das Bodenseehinterland und ab Birnau führte die Route am See entlang in den Hegau, wobei 1000 Höhenmeter zu überwinden waren. Bei zwei eingeplanten Stopps wurde die Gruppe von Peter Nockers Frau „Zita“ mit einem Verpflegungswagen erwartet. Auch das Gepäck für die Übernachtungen wurde mit dem SUV und Anhänger transportiert. Die Strecke führte weiter an der noch jungen Donau entlang nach Donaueschingen, wo übernachtet wurde.

Am zweiten Tag ging es endgültig in den Schwarzwald. "Bei einer Rundfahrt war das Ziel der Touristenort Titisee. Auch dort galt es so einige Höhenmeter zu überwinden. Belohnt wurden wir mit viel Sonnenschein und einer herrlichen Landschaft", berichtet Schriftführer Horst Karger.

Am dritten machte sich die Radler-Gruppe auf ähnlicher Route auf den Heimweg Richtung Bodensee. Am späten Nachmittag zurück in Kluftern, wurde ein letztes Mal eingekehrt. "Mit rund 300 Kilometern in den Beinen, ließ man die schöne Radtour Revue passieren", so Karger.