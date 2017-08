Spielen als Grundlage des Lebens und der Kunst thematisiert die aktuelle Ausstellung von Jeronim Horvat im Kunstverein Wasserburg. Kuratiert wird die Ausstellung von Nils Philippi, bis vor Kurzem Student der Zeppelin-Universität. Morgen ist die Vernissage.

Nils Philippi ist zufrieden. Er baut im Moment in Wasserburg im Kunstbahnhof eine Ausstellung mit Jeronim Horvat auf, die die Beiden seit einem Jahr zusammen geplant haben. Philippi hat den Konzeptkünstler vor zwei Jahren in Leipzig kennengelernt und beide sind nun hoch erfreut, dass der Kurator nach seinem Bachelor-Abschluss an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen seine erste Ausstellung hier in Wasserburg auf die Beine stellen kann. Es ist die erste Einzelausstellung für Jeronim Horvat, der zurzeit in Halle und ab Herbst in Basel an den dortigen Kunsthochschulen studiert.

Breit angelegt ist die künstlerische Arbeit, die Horvat in den ehemaligen Bahnhofsräumen mitten in Wasserburg zeigt: Malerei auf Leinwand und Papier, Rauminstallation, Druckgrafik, Objekt und Skulptur. Alle Arbeiten verbindet das derzeitige Hauptthema Horvats: Spielen. So heißt die Ausstellung "Mulitplayer" und der Titel ist wörtlich zu nehmen. Dem Kurator Nils Philippi ist das Thema sehr wichtig und naheliegend, denn mit Friedrich Schiller gedacht, ist der Mensch "nur da ganz Mensch, wo er spielt". In der Malerei von Jeronim Horvat zeigt sich der erste Aspekt, der mit dem Spiel verbunden sein kann: die Variation. Horvat steckte noch mitten in seinem ersten Studium, dem Kommunikationsdesign, als er merkte, dass er seine Tage lieber im Atelier vor Leinwänden verbrachte, die er mit Pop-Art im Comicstil füllen wollte. Zwei großformatige Arbeiten aus dieser Zeit empfangen einen gleich im ersten Raum der Ausstellung. Sie haben Witz und spielen mit den Klischees über Männer und Frauen. Sie lösten aus, dass Horvat sich zu einem Studium der Freien Kunst entschloss.

An der nächsten Wand zeigt sich die darauf folgende Entwicklungsstufe seiner Malerei: bunte, noch an Comicfragmente erinnernde, lebhafte Arbeiten auf Papier. Im letzten Raum wird diese Linie in Horvats Werk mit neuen Arbeiten in Mischtechnik auf Papier zum aktuellen Stand weiter geführt.

Ein zweiter Aspekt des Spielens findet sich in der Siebdruckauflage "Lotto": die Sucht. Der überdimensionale Tippschein des "Jero" aus Sachsen-Anhalt fängt im hellen Licht schnell an zu flimmern. Der ehemalige Kommunikationsdesigner hat sich darüber gewundert und festgestellt, dass das Layout der realen Tippscheine mit hoher Wahrscheinlichkeit noch aus den Anfängen der Lotterie stammt und vermutlich noch von Hand montiert wurde, so dass kein Kästchen exakt auf der gleichen Höhe mit den anderen ist. So entsteht das Flimmern, das einen sehr genauen Eindruck von der Illusion des Gewinnenkönnens im Kopf des Spielers vermittelt. In diese Richtung zielt auch das Objekt "Poker" aus 1000 Jetons mit Jero-Aufdruck statt dem Nennwert. Hier spielt die Kunst und nicht das Geld, ist die Botschaft der beeindruckenden Arbeit. Sie steht inmitten der Rauminstallation, die das sommerliche Draußen in die Galerie holen soll, aus Kunstrasen, Gartenschlauch, Rasensprinkler und einem merkwürdigen Tischtennisschläger, der so umgebaut wurde, dass er mehr einer Waffe, als einem Spielgerät ähnelt. Noch ein Aspekt des Spiels, wenn es allzu ernst genommen wird oder gar umfunktioniert wird zur Arena für gesellschaftliche Auseinandersetzungen. Da ist dann die Assoziation zum Baseballschläger nicht weit.

In einer letzten Werklinie, den Bronzeskulpturen und Gipsobjekten widmet sich Horvat den klassischen Ausdrucksformen der Kunst. Ein Game-Controller wurde in Bronze gegossen. Das Spiel wird hier ganz ernst genommen. Für eine ganze Generation war so ein Controller der Mittelpunkt ihres heranwachsenden Seins. Grund genug, ihn auf den Sockel zu stellen.

Die Rückenlehne des über die ganze Welt verkauften, weißen Plastikgartenstuhl "Monoblock" sollte auch zum Bronzeguss kommen, dann aber hat der Künstler entschieden, dass die Gipsform selbst als Spiel aus künstlicher Glätte und von Hand angeworfenem Gips schon das fertige Kunstwerk sein soll. Er wirft hier die Frage nach der Kunst als eigener Form von Spiel auf.

Kurator Nils Philippi zeigt in "Mulitplayer" einen Parforceritt durch das ganze frische Werk des 1991 geborenen Jeronim Horvat. Was Künstler in ihrem Studium leisten, wohin für Horvat die Karriere-Reise gehen kann und wie Philippi als Kurator sie in ihrer Entwicklung erleben wird, wird für beide spannend. Künstler und Kurator versichern, sichtbar verbunden, dass die Kooperation in Wasserburg nicht ihre letzte gewesen sein wird.

Die Ausstellung "Multiplayer" wird am morgigen Freitag, 4. August, um 19.30 Uhr im Kunstbahnhof Wasserburg (Bahnhofstraße 18) eröffnet. Am Samstag, 12. August um 19 Uhr findet eine Diskussion zur Rolle von Künstlern mit Pedro Krisko statt. Am Samstag, 19. August um 19 Uhr spielt Lea Polanski Flöte als Zwiegespräch mit den Kunstwerken und am Sonntag, 27. August um 17 Uhr findet die Finissage mit einem Gespräch mit Jeronim Horvat statt. Informationen im Internet: www.jeronim.tv