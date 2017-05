Friedrichshafen Häfler Klangschiff: Ein Mahnmal für den Frieden

Künstler Helmut Lutz hofft, dass sein Klangschiff nach der Restaurierung wieder mehr mit kulturellem Leben gefüllt wird. Er erinnert daran, dass das Kunstwerk am Häfler Bodenseeufer ein Mahnmal für den Frieden darstellt. Die Großskulptur wurde in der Öffentlichkeit immer wieder kontrovers diskutiert.

Friedrichshafen (ghw) Sehr zufrieden sieht er aus beim Blick auf sein Kunstwerk und auf den Bodensee. "Ich möchte heute aber der Stadt und ganz besonders dem Gemeinderat danken, dass er sich mit so großer Mehrheit für die Restaurierung meines Klangschiffes ausgesprochen und damit auch seine große Wertschätzung zum Ausdruck gebracht hat", sagt Künstler Helmut Lutz. Er selbst habe sich im politischen Entscheidungsprozess ganz bewusst zurückgehalten.

Die Bauabnahme ist bereits erfolgt, nach Aussage der Stadtverwaltung müssen im Herbst noch die Stützen mit Beton gefüllt werden, dann ist die nähere Zukunft der in der breiten Öffentlichkeit immer wieder kontrovers diskutierten Großskulptur in jedem Fall gesichert. 60 000 Euro hat sich die Stadt die Maßnahme kosten lassen, die auch aus Sicherheitsmaßnahmen dringend erforderlich war. Gut angelegtes Geld, wie Helmut Lutz befindet. "Vielleicht müsste man die künstlerische Intention noch transparenter machen. Dann wäre die Wahrnehmung eine andere. Dann würden wahrscheinlich auch die kritischen Stimmen weniger", meint er. Beim Klangschiff handele es sich um ein "Mahnmal" für den Frieden – gerade auch im Hinblick auf die jüngere Geschichte der bosnischen Partnerstadt Sarajevo. "Es sollte dem Betrachter noch klarer werden, dass es sich hierbei um einen bewusst herben Kontrapunkt am so schönen und idyllischen Bodenseeufer handelt", erklärt Lutz.

Dass das Klangschiff künftig wieder mehr mit kulturellem Leben gefüllt wird, darauf baut der Breisacher Künstler. Das in seiner Regie in früheren Jahren mehrmals aufgeführte "Mysterienspiel" werde es allerdings nicht mehr geben – schon deshalb, weil die dafür benötigten beweglichen Teile der Skulptur aus Sicherheitsgründen jetzt fixiert wurden. Aber immer wieder mal eine Jazz-Session oder andere musikalische Veranstaltungen könne er sich an diesem Ort durchaus gut vorstellen. "Es wäre sehr schön, wenn das Klangschiff noch mehr zur Bühne für andere werden könnte", sagt er.

Große Sorge bereitet Helmut Lutz die aktuelle gesellschaftliche und politische Entwicklung in Sarajevo. "Diese Stadt war früher das Jerusalem Europas. Wenn ich sehe, dass sie heute mehr und mehr von der muslimischen und islamistischen Welt vereinnahmt und erobert wird, blutet mir das Herz", sagt er nachdenklich. "Ich erhoffe mir, das gerade auch Friedrichshafen weiterhin im guten Gespräch mit seiner Partnerstadt bleibt und sich damit weiterhin für die Verständigung innerhalb Europas einsetzt."