Friedrichshafen Häfler Kinder werfen die Traummaschine an

Stadtorchester und verschiedene Schulen der Stadt führen morgen im GZH das "Kids winds"-Konzert auf. Ein Probenbesuch in der Realschule Ailingen zeigt, was das Publikum erwartet.

Wie ein General läuft Finn an seinen Mitspielern entlang. Er zupft hier ein T-Shirt zurecht, sieht da jemandem streng in die Augen, geht zurück und fragt: „Wenn wir nicht wissen, wer sie sind, und sie selbst nicht wissen, dass sie es sind, wie sollen wir dann wissen, ob wir die Richtigen ausspionieren? „Wir müssen erst einmal jeden verdächtigen“, antwortet eine Schülerin. „Jeden“, stimmt ein anderer zu. „Sogar uns, gegenseitig.“ Mit erschreckten Gesichtern schauen sie sich um.

Die Theater-AG der Realschule Ailingen probt für das „kids winds“-Konzert am heutigen Samstag. „Wir hatten die Idee, den Auftritt mit dem Stadtorchester mit Theater zu verbinden“, sagt Musiklehrer Martin Obert. „Traummaschine“ heißt das Motto des Konzerts. Also entwickelte Theaterpädagoge Pascal Kaiser mit seiner AG ein passendes Stück: Arbeiter in einer Traumfabrik stellen die Träume her, die ihre Kunden träumen möchten – oder auch nicht. Manchmal geht es schief, wenn sich etwa Kollegen in Monster oder Aliens verwandeln. Die Traumarbeiter spielen in ihren Traumkonstruktionen nämlich selbst mit.

Kaiser hat mit seinen Schülern nicht nur Sprechrollen eingeübt – sie müssen kriechen und klettern, marschieren und gestikulieren. „Das Wichtigste geschieht im Vorfeld: Wir trainieren Selbstwahrnehmung, Bewegung im Raum und auch, eng neben jemandem zu stehen, den man nicht gut kennt oder vielleicht nicht besonders mag – das gehört alles zur Rolle“, sagt er. Seit Anfang des Jahres besteht die Theater-AG. Sie proben ein bis zweimal in der Woche und haben gerade drei volle Probentage hinter sich. „Da sind sie richtig zusammengewachsen“, sagt er.

Obert hat dazu Musik ausgesucht und mit dem Stufenchor der fünften Klassen einstudiert. Sie kommentiert das Geschehen auf der Bühne. Aus „Hit the Road, Jack“ macht der Chor „Sieh dich vor, Jack“, aus „All you need is Love“ wird „All you need is Schaf“ – wer nicht einschläft, muss Schäfchen zählen. Jetzt steht die Generalprobe mit dem Stadtorchester an. „Für uns ist es das erste Mal, dass wir mitmachen“, sagt Obert. Außer der Realschule Ailingen beteiligen sich noch die Grundschule Fischbach und die Musikschule Friedrichshafen in Kooperation mit Kindergärten und der Albert-Merglen-Schule.

„Das Stadtorchester hat als Rahmenthema „Traum“ vorgegeben, die Gestaltung der einzelnen Träume lag in der Hand der Schulen“, sagt Orchestersprecher Alexander Graf. Die Musikschüler führen einen Süßigkeitentanz auf, die „Weltmusik“-Kinder der Albert-Merglen-Schule lesen eigene Geschichten und die Grundschule Fischbach lässt die Träumer Einrad fahren, Zirkusnummern turnen oder den Abendsegen aus Humperdincks Oper „Hänsel und Gretel“ singen.

Zum fünften Mal hat das Stadtorchester die Häfler Schulen eingeladen. „Im vergangenen Jahr waren die Kinder begeistert von der großen Bühne, dem großen Publikum und vor allem der Zusammenarbeit mit einem Orchester“, sagt Graf.

Die Ailinger werden ihr Theaterstück zehn Tage später noch einmal im Kiesel aufführen, dann mit Vocalteam. „Das Team entstand aus dem Wunsch der Schüler, nach den Stufenchören weiter zusammen zu singen“, sagt Obert. In diesem Jahr durften sie sich ihre Lieder selbst aussuchen. Statt Stadtorchester begleitet im Kiesel ein Ensemble aus Percussion, Geige, Cello und Klavier.

Das „Kids Winds“-Konzert mit dem Stadtorchester und Kindern aus Häfler Schulen ist am morgigen Samstag, 16 Uhr, im GZH. Theater-AG und Vocalteam der Realschule Ailingen (Leitung Pascal Kaiser und Martin Obert) treten am Mittwoch, 5. Juli, 10 Uhr, im Kiesel auf.