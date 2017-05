Friedrichshafen Häfler Jugendrotkreuz räumt bei Kreisentscheid ab

Die DRK-Jugend hat ihr Können beim Kreisentscheid bewiesen. Zwei Gruppen aus Friedrichshafen qualifizierten sich sogar für den Landesentscheid.

Der Rotkreuz-Nachwuchs aus Friedrichshafen hat beim Kreisentscheid der Jugendrotkreuzgruppen im Gymnasium in Überlingen abgeräumt, wie es in einer Mittelung des Roten Kreuzes heißt: Zwei der drei Gruppen kamen in ihren Altersstufen auf den ersten Platz und qualifizierten sich damit für den Landesentscheid des Jugendrotkreuzes (JRK) im Kreis Aalen.

Insgesamt waren 15 junge Teilnehmer aus Friedrichshafen am Start, die jüngsten sieben Jahre alt, die ältesten 23. Alle Teilnehmer erhielten Medaillen, die erstplatzierten Gruppen je einen Pokal. Beim Wettbewerb war umfangreiches Wissen gefragt, zum einen über das Rote Kreuz und seine Geschichte, zum anderen über Erste Hilfe. Außerdem setzten sich die JRKler an einer der acht Stationen mit dem Begriff Menschlichkeit und dessen Bedeutung auseinander. Die Aufgaben waren vom JRK-Landesverband gestellt worden, um einheitliche Bedingungen bei allen Kreisentscheiden zu schaffen.

Knifflig wurde es an der Station Ernährung: Hier waren verschiedene Ernährungsformen gefragt. Unter anderem mussten die Teilnehmer auf Paleo, die Steinzeit-Ernährung, kommen. Aber auch Spiel und Spaß kamen nicht zu kurz. So ließen die Teilnehmer beim Faden-Spiel einen Löffel in der Gruppe weiterwandern, an den eine lange Schnur gebunden war. Jeder Teilnehmer musste den Löffel unten vom rechten Hosenbein aus durch Hose und Oberteil zum rechten Ärmel wandern lassen und durch den linken Ärmel durch T-Shirt und Hose bis zum linken Hosenbein wieder heraus – und dann dem nächsten übergeben. Wer enge Hosen trug, hatte ein Problem.

Als die Kreisjugendleitung in der Mensa des Gymnasiums die Ergebnisse bekannt gab, war der Jubel groß: Die Gruppen Friedrichshafen 2, fünf Jugendliche im Alter von 13 bis 15 Jahren, und Friedrichshafen 3 mit vier Startern von 16 bis 23 Jahren hatten sich für den Landesentscheid qualifiziert.