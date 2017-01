Friedrichshafen Häfler Grüne setzen auf junge Doppelspitze

Alina Zimmermann und Felix Bohnacker bilden die neue Doppelspitze der Friedrichsafener Bündnis-Grünen. Matthias Klemm gibt nach zehn Jahren das Vorstandsamt ab.

Friedrichshafen – Mit einen erneuerten Vorstand und extrem junger Doppelspitze geht der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen in das Wahljahr 2017. Das ist das Ergebnis der Jahresversammlung am Freitagabend im Graf Zeppelin-Haus: Matthias Klemm legte wie angekündigt den Vorsitz nieder, an seine Stelle trat der 20-jährige Felix Bohnacker. Die Grünen-Fraktion nutzte zugleich die Versammlung für eine Halbzeitbilanz der Wahlperiode mit dem Fazit, dass nicht alles gelungen sei, die Grünen aber in der Friedrichshafener Politik ein Wörtchen mitreden.

"Nach zehn Jahren muss ein anderer ran." Mit diesem Gedanken kündigte Matthias Klemm für die turnusgemäßen Vorstandswahlen seinen Amtsverzicht an. Als zweiter Part der Doppelspitze stellte sich die 23-jährige Alina Zimmermann aber wieder zur Wahl. Aufregende zwei Jahre habe sie hinter sich, erklärte die Studentin in einem Rückblick. Höhepunkt sei der Landtagswahlkampf gewesen, bei dem kaltes Wetter den Wahlkämpfern am Straßenstand einiges Stehvermögen abverlangt habe. Das Ergebnis mit 31 Prozent und dem Einzug des Direktkandidaten Martin Hahn in den Landtag aber sei eine Bestätigung gewesen, fügte der scheidende Vorsitzende Klemm hinzu: "31 Prozent – das hätte vor zehn Jahren niemand für möglich gehalten." Als Frau ohne Konkurrenz war Alina Zimmermann ohnehin für das Amt gesetzt, wurde bei dem anschließenden Wahlgang aber auch mit einstimmigem Ergebnis bestätigt. Einziger Kandidat für die Nachfolge von Matthias Klemm war der 20-jährige Felix Bohnacker, der für sein Duales Studium der Wirtschaftsinformatik bei ZF gerade eine Festanstellung erhalten hat.

Er sei trotz seines jugendlichen Alters schon ein erfahrener Wahlkämpfer, stellte ihn der Vorgänger vor: In seiner Heimat Blaubeuren bei Ulm habe er bereits zwei Landtagswahlkämpfe mitgemacht. Auch er bekam ein einstimmiges Votum. Als drittes Mitglied vervollständigte Gerhard Leiprecht den Vorstand als einziger weiter Kandidat für ein Vorstandsamt – wobei der 66-jährige Gemeinderat als "grünes Urgestein" das Durchschnittsalter wieder auf ein Mittelmaß anhob. Er wolle vor allem Bindeglied zwischen dem Vorstand des Ortsverbands und der Fraktion im Gemeinderat sein, erklärte er.

In ihrer Halbzeitbilanz resümierten die Gemeinderäte Mathilda Gombert, Stephanie Glatthaar, Regine Ankermann und Ulrich Heliosch die wichtigsten Themen der vergangenen zwei Jahre: die Eröffnung des Campus im Fallenbrunnen zum Beispiel, den Radwegebau, Schulentwicklungsplan oder auch den Wohnungsbau, bei dem sie bemängelten, dass die Stadt Baugrundstücke veräußere, statt sie selber zu nutzen: "Die Stadt sollte das Heft in der Hand behalten", erklärte Mathilde Gombert.

Mit dieser Wahl sei ihm ein Stein vom Herzen gefallen, resümierte der ausgeschiedene Vorsitzende Klemm das wichtigste Ergebnis der Versammlung: "Es geht weiter mit den Häfler Grünen." Im Sommer haben sie allerdings ein neues Personalproblem: Dann steht Alina Zimmermann studienbedingt wohl nicht mehr zur Verfügung.

Wahlen

Alina Zimmermann und Felix Bohnacker führen nach der Hauptversammlung den Grünen Ortsverband in Friedrichshafen. Ihnen zur Seite steht der Gemeinderat Gerhard Leiprecht, der somit eine bessere Verbindung zur Fraktion im Häfler Parlament herstellen möchte. Weitere Positionen besetzten die Grünen mangels Bewerber nicht. Das Amt des Kassierers wird ohnehin vom Kreisverband ausgeführt. Große Freude äußerten die Fraktionsmitglieder darüber, dass ihnen durch die Unterstützung seitens der Stadt mit Gunthild Schulte-Hoppe seit 2015 eine Geschäftsführerin zur Verfügung steht. "Das ist eine große Bereicherung", erklärte Regine Ankermann.