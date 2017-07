Der Seehas ist da! Kaum an Land, ging es am Samstagnachmittag direkt auf den Adenauerplatz, wo Häfler Erstklässler bereits warteten.

Am Samstagnachmittag wurde der Seehas eingeholt. Die Salutschüsse, mit denen die Bürgergarde die Schiffe in Friedrichshafen empfängt, waren bis auf den Adenauerplatz zu vernehmen. Dort hatten sich ab dem frühen Nachmittag immer mehr Häfler Erstklässler versammelt.

"Endlich ist es wieder soweit", richtete sich der Seehas vom Balkon des Rathauses an die Erstklässler und Zuschauer. "Bereits seit einem ganzen Jahr freue ich mich darauf, euch wieder hier auf dem Rathausplatz willkommen zu heißen und mit euch gemeinsam das mittlerweile 69. Seehasenfest hier in Friedrichshafen zu feiern." Ganz besonders, so der Seehas, freue er sich auch in diesem Jahr wieder auf das schöne Hasenklee-Lied. Ob das auch fleißig geübt wurde? Das bewiesen ihm die Erstklässler prompt: