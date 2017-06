Friedrichshafen Häfler Arzt radelt 777 Kilometer bei Tour de Riva

Die große Tour, an der Germar Büngener teilnimmt, macht am 19. Juni Station in Friedrichshafen.

Er ist bekannt für seine sportlichen Aktivitäten, ob auf dem Fahrrad oder beim Marathon. Germar Büngener radelt die gesamten 777 Kilometer von Bensheim bis Riva del Garda mit, wie es in einer Mitteilung der Stadt Friedrichshafen heißt. Am Montag, 19. Juni macht die Tour Station in Friedrichshafen. Die rund 90 Radler, darunter auch Germar Büngener, werden um etwa 17.45 Uhr auf dem Adenauerplatz erwartet. Bereits ab 15 Uhr haben die Stadt zusammen mit der ZF Friedrichshafen und dem Radfahrverein „Seerose“ ein Willkommensfest organisiert. Dazu sind alle Häfler und Gäste eingeladen.

Es ist nicht die erste Radtour, bei der Germar Büngener mit dabei ist. Erste Kontakte zu den Tourverantwortlichen entstanden bereits 2008 auf der Messe Eurobike. Damals lud ihn Radprofi, Weltmeister und ehemaliger Träger des „Gelben Trikots“ bei der Tour de France, Klaus-Peter Thaler ein, an einer Radtour teilzunehmen. „2014 habe ich es zum ersten Mal geschafft, die Tour in Sachsen mitzufahren. Damals radelte Henri Maske die gesamte Tour mit und wir haben Spenden von insgesamt rund zwei Millionen Euro eingefahren“, erklärt Büngener.

„Als ich im vergangenen Jahr erfuhr, dass die Tour de Riva im Juni auf ihrem Weg von Bensheim nach Italien nach Friedrichshafen kommt, habe ich mich spontan dazu entschlossen, mit zu radeln“, berichtet der Arzt. Seither trainiert er im Keller auf dem Heimtrainer und auf den Straßen rund um den Bodensee.

Seine sportliche Karriere begann Büngener bereits 1999. Damals nahm er an fünf Marathonläufen teil, zuletzt 2005 als Vertreter der Stadt Friedrichshafen beim Kasumigaura-Marathon in Tschuchiura in Japan. Wegen einer Achillessehnenverletzung musste er seine laufsportlichen Aktivitäten aufgeben. Seither hat er sich dem Rennradfahren verschrieben und nimmt regelmäßig erfolgreich an Radtouren teil.

Auf der Tour de Riva sammeln die Verantwortlichen Spenden für krebskranke Kinder. In Friedrichshafen haben sich zahlreiche Vereine, Kindergärten, Schulen, das Jugendparlament und Organisationen an der Spendenaktion beteiligt. Die Spendenschecks werden am Montag, 19. Juni ab 17.45 Uhr auf dem Adenauerplatz übergeben. Die Spenden, die in Friedrichshafen gesammelt wurden, gehen an den ambulanten Kinderhospizdienst.

Zur Person

Dr. Germar Büngener, geb. 1964, engagiert sich seit über zehn Jahren berufspolitisch. Er ist Allgemeinarzt in Friedrichshafen, Fachgutachter- und Prüfungsarzt in der Landesärztekammer Baden-Württemberg und der Bezirksärztekammer Reutlingen, Delegierter der Bodenseeärzte in der Ärztekammer und Kreisärztevorsitzender.