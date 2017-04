Friedrichshafen Häfler Abiturienten meistern erste Hürde

140 Gymnasiasten sind am Dienstag in Friedrichshafen in die Abiturprüfungen gestartet. Die Deutschklausur stand dabei als Erstes für sie auf dem Programm.

In Jogginghose und Kapuzenpullover: So gekleidet haben am Dienstag am Graf-Zeppelin-Gymnasium (GZG) viele der 78 Abiturienten ihre erste Prüfung gemeistert. Hauptsache bequem während fünfeinhalb Stunden Deutschklausur. Am Karl-Maybach-Gymnasium begann – ebenfalls pünktlich um 8 Uhr – die erste von vier schriftlichen Prüfungen für 62 Abiturienten.

Bei den Abiturienten im GZG hielt sich die Aufregung am Morgen in Grenzen. Die sei bei Mathe erfahrungsgemäß am größten, verriet Schulleiter Hermann Dollak. Ernst wurde es bei der Deutschklausur dennoch. Die Abiturienten wünschten sich ein letztes Mal viel Erfolg. Hermann Dollak erklärte das Prozedere. Und schließlich folgte der erste Blick in die Aufgabenblätter.

Die Auswahl hatten die Schüler dieses Mal zwischen der Interpretation einer Textstelle aus Max Frischs „Homo faber“, einer Gedichtsinterpretation, einer Interpretation der Erzählung „Auf der Felsenkuppe“ von Christoph Meckel, der Erstellung eines Essays mit dem Titel "Die Macht der Sprache" und der Analyse des Textes „Wir Tugendterroristen“ von Bernhard Pörksen.

So geht's heute weiter

Für etwa 34 100 Schüler haben am Dienstag in Baden-Württemberg die Abiturprüfungen begonnen. Nach der Deutschklausur folgen heute die Prüfungen in Kernfächern wie Biologie, Chemie, Geschichte, Gemeinschaftskunde, Sport oder Musik.

"Das Essay wäre besser gewesen"

Marco Conrad, 18 Jahre: "Zeitlich war die Deutschklausur sehr einfach. Es hat gut gereicht. Ich habe die Interpretation der Kurzgeschichte 'Auf der Felsenkuppe' gewählt. Als ich fertig war, habe ich mir die Aufgaben allerdings nochmals angeschaut und gedacht, das Essay wäre besser gewesen. Ich hätte viel dazu schreiben können. Heute schreibe ich Biologie. Ich denke, das wird schwer. Deutsch kann natürlich auch schwer sein, wenn man mit dem Text nicht klarkommt. Besonders vorbereitet habe ich mich für heute auf das Thema Evolution."

"Fünf Stunden sind schon ein Stück"

Emily Federmann, 17 Jahre: "Die Klausur war anstrengend, weil man sich die ganze Zeit konzentrieren muss. Fünfeinhalb Stunden sind schon ein Stück. Ich habe mich für die Interpretation der Kurzprosa entschieden. In den vergangenen zwei Jahren habe ich eigentlich immer über Kurzprosa geschrieben. Ich hatte also nicht so richtig eine Wahl. Heute schreibe ich Gemeinschaftskunde. Es ist schwierig, zu sagen, wie die Klausur wird. Vorbereitet habe ich mich auf das Thema Politik. Es ist aber gut, wenn man alles grundlegend kann."

"Deutsch lief besser als gedacht"