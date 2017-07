Friedrichshafen HISS zwischen Rock'n'Roll und Polka beim Kulturufer

Spöttische Ansagen, Wortwitz in den Liedtexten und eine Musik, die in die Beine fährt: Zweieinhalb Stunden lang und ohne Pause brachten Stefan Hiss und seine Band am Samstag das kleine Zelt zum Toben

"In dieser Stadt will ich nicht mal tot am Geländer hängen", singt Stefan Hiss aus Stuttgart und bittet um sein Begräbnis irgendwo, aber nicht in der Heimat. Schwarz ist also die Seele der Texte, die der Bandleader am Akkordeon schreibt. Sie handeln von Sehnsucht, Abenteuer und Ruhelosigkeit. Und von Frauen, Existenznöten und Liebeskummer. Also eigentlich vom täglichen Leben im spottenden und richtig witzigen Wortgewand des Stefan Hiss. Aber damit das ganz klar ist: Trübsinn bläst keiner beim Hiss-Konzert. Die schnelle Musik aus Polka, Rock'n'Roll, Blues und Country'n'Western fährt sofort in die Beine. So tanzen manche Konzertbesucher vom ersten bis zum letzten Lied auf den Rängen, dass die Verhaltenen erst einmal ordentlich mitwackeln. Ob sie wollen oder nicht.

Aber nach ein paar Liedern wippt das ganze Publikum sowieso. Die virtuos gearbeiteten Lieder lassen einem auch gar keine andere Wahl. "Von Sansibar bis Santa Fe" jagen die fünf Musikanten ihr Publikum in zwanzig Liedern um die ganze Welt. Und Spaß hat das allen gemacht. Auch den Musikern, die nach über zwanzig Jahren "Hiss" immer noch mit geschlossenen Augen und breitem Grinsen ihre Instrumente bearbeiten. Während des ganzen Konzerts stellen sich alle in immer neuen Soli vor. Die werden vom Publikum sehr gefeiert und honoriert.

Sänger Stefan Hiss spottet und frotzelt sich durch das gesamte Programm, auch als Publikums-Animator und Weltanschauungs-Kommentator. Sein Akkordeonspiel ist schnell und mitreißend. Zu erstaunlichen Höhen treibt Michael Roth seine zahlreichen Mundharmonikas, die allesamt zum Einsatz zwischen Mund und Mikro kommen. Er spielt Rhythmus und Melodie und zeigt, wozu dieses Instrument tatsächlich fähig ist. Volker Schuh am Bass ist der Fels in der Brandung der Gischt aus Polka und allem, was die europäische Tanzmusik in den letzten Jahrhunderten für jedes denkbare Dorffest erfunden hat. Er, wie auch besonders Thomas Grollmus an Gitarre und Mandoline, genießt seinen Auftritt. Grollmus zeigt seine Bandbreite des Spiels beeindruckend und verpasst ganz am Schluss dem scheidenden Publikum ein Gitarren-Trostpflaster "to go".

Bernd Öhlenschläger am Schlagzeug arbeitet alle Lieder zur vollen Fetzigkeit auf und kommt beim applaudierenden Publikum so richtig gut an.

So versorgt die Band ihr Publikum zwischen Sauf- und Abenteuerliedern mit genug Schwung, Lebensweisheit und Spaß, dass jeder weiß: Wenn "HISS", die zuletzt vor 14 Jahren in Friedrichshafen auftraten, nochmal kommen, dann sind alle wieder dabei: "Zum Äußersten bereit!"