vor 1 Stunde Mona Lippisch Friedrichshafen Gymnasiasten erinnern an tote Schüler

Neuntklässler gedenken an sieben Opfer des Zweiten Weltkrieges des Friedrichshafener Graf-Zeppelin-Gymnasiums. Im Rahmen eines Schulprojektes hat sich die 9 d im vergangenen Jahr auf eine Reise in die Vergangenheit begeben. Rentner Wolfgang Rig hat mit den Schülern einige ehemalige Bunkeranlagen in der Umgebung näher betrachtet.