Friedrichshafen Gute Nachrichten beim Neujahrsempfang in Fischbach

Gute Nachrichten beim Neujahrsempfang in Fischbach

Oberbürgermeister Andreas Brand hatte zum Neujahrsempfang in Fischbach gute Nachrichten mitgebracht. Der Bau des ufernahen Wegs werde dieses Jahr fortgesetzt – ein Wunsch, der in Fischbach schon lange thematisiert wurde.

Friedrichshafen – Fast durchweg positive Neuigkeiten und Fortschritte bei kleinen und großen Projekten in Fischbach haben beim Neujahrsempfang in Fischbach für viele zufriedene Gesichter gesorgt. Der Vorsitzende der Fischbacher Runde, Dietmar Nützenadel, freute sich über verbesserte Möglichkeiten für Fischbacher Bürger, ihren Stadtteil mitzugestalten. Er hofft, dass viele diese Möglichkeiten auch nutzen.

Die Vorfreude der Fischbacher auf das Badevergnügen im neuen Frei- und Seebad ist groß, auch deshalb, weil es "jetzt das Bad geworden ist, wie wir es wollen", wie es Oberbürgermeister Andreas Brand ausdrückte. Wie dem Bad geht auch dem Uferweg eine sehr lange Geschichte voraus. Für den östlichen Teil unterhalb des MTU-Werks nahm sie 2015 ein gutes Ende, als der Weg eröffnet wurde. Bei Fortsetzung des Weges in Richtung Westen hakte es aber weiterhin. Die Fischbacher Runde, besonders der Kümmerer in Sachen Uferweg, Siegfried Allgaier, ist hartnäckig geblieben. Zum Neujahrsempfang brachte der Oberbürgermeister die ersehnte Nachricht mit und versprach: "Wir werden die Fortsetzung des ufernahen Wegs vom Wassersportverein in die Ziegelstraße dieses Jahr angehen."

Für festliche Stimmung beim Neujahrsempfang sorgte das Harmonika-Orchester Fischbach mit 14 Musikern unter der Leitung von Werner Kopp. "Wir haben aus unserem Repertoire passende Stücke für festliche Anlässe ausgesucht", erklärte der Vorsitzende Michael Veit. Das "Concerto d'Amore" von Jacob de Haan zur Einstimmung und weiter fünf Stücke plus Zugabe kamen beim Publikum sehr gut an.

Viele Lacher löste Eberhard Ortlieb aus, der sich als Auktionator große Mühe gab, bei der Versteigerung einer Fischskulptur möglichst hohe Gebote zu erzielen. Schüler der Tannenhagschule hatten die Skulptur zum Fischbacher Jubiläum 2015 gestaltet. Die etwa zwei Meter große Skulptur schmückte bisher das Foyer der Fischbacher Schule, muss dort aber aus Brandschutzgründen weichen. Nach einem Gebot des Landtagsabgeordneten Klaus Hoher fragte Ortlieb: "Lässt der Fischbacher Stolz zu, dass der Fisch nach Stuttgart geht?" Damit löste er eine Koalition aller im Gemeinderat vertretenen Parteien aus. CDU, SPD, Freie Wähler, Grüne und ÖDP trugen je 200 Euro zum Gebot von 1000 Euro bei. Den Zuschlag bekam jedoch eine andere Koalition: Die Fischbacher Gastronomen Uwe Felix und Hubert Maier und der Vorstand der Friedrichshafener Volksbank legten 1200 Euro zusammen. Der Fisch bleibt also in Fischbach.

Der Erlös der Auktion und die Eintrittsgelder gehen an die Friedrichshafener Tafel.