Friedrichshafen Gute Aussichten für Ferienjobber in Friedrichshafen

Online-Börse mit vielen Angeboten hilft bei der Suche und auch Zeitarbeitsfirmen sind Ansprechpartner

Wer jetzt noch für die nahenden Sommerferien einen Ferienjob in Friedrichshafen und Umgebung sucht, hat gute Chancen, einen zu finden. Allerdings ist dazu etwas Zeitaufwand nötig, denn eine zentrale Vermittlungsstelle gibt es nicht. Die Agentur für Arbeit ist ausschließlich für sozialversicherungspflichtige Tätigkeiten zuständig, also nicht für Mini- oder Ferienjobs. Sie kooperiert jedoch mit "aha – Tipps & Infos für junge Leute", einem Dienstleistungsunternehmen im Non-Profit-Bereich der Stadt Ravensburg. Hier wird eine Online-Börse angeboten, die solche Jobs in Oberschwaben, Vorarlberg und Liechtenstein verzeichnet. Rein rechtlich gesehen dürfen bereits Jugendliche ab 13 Jahren bestimmte Tätigkeiten verrichten, die meisten verfügbaren Angebote richten sich an Jugendliche ab 16 oder junge Erwachsene ab 18 Jahren. Unter http://fjb.aha-ravensburg.de geht's direkt zu den Angeboten, übrigens auch ein Tipp für Häfler Unternehmer, die noch Ferien- oder Nebenjobstellen zu vergeben haben.

Wer unter dem Stichwort "Ferienjobs in Friedrichshafen" im Internet sucht, dürfte überrascht sein und sollte sich auf ein zeitintensives Ergebnis einstellen. Mit jedem Klick wird man aufgefordert, die eigene E-Mail-Adresse anzugeben um dann täglich neue Jobs angeboten zu bekommen. Es scheint immer noch ein Fenster hinter dem Fenster zu geben. Als Quintessenz tauchen schließlich Angebote als Promoter oder Dialoger auf, auch Fundraising oder Work on Travel genannt. Es geht darum, beispielsweise in Fußgängerzonen Menschen anzusprechen und Unterstützer für Hilfs- und Umweltschutzorganisationen zu werben.

"2000 Euro in vier Wochen!" werden versprochen, bestehend aus einem Grundstundenlohn und Erfolgsprämien, der Übernahme von Reise- und Übernachtungskosten sowie Coaching und weiterer Appetizer.

Auch Zeitarbeitsfirmen sind Ansprechpartner für Ferienjobs. In Friedrichshafen kann man sich beispielsweise an Hannelore Columberg bei Merkur Zeitarbeit wenden.

Wer gerne direkt in Friedrichshafen arbeiten möchte, sollte sich am besten unmittelbar an die einzelnen Unternehmen wenden. Uwe Felix ist Chef vom Hotel Traube am See in Fischbach und stellvertretender Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga im Bodenseekreis. Felix rät dazu, in den einzelnen Gastronomiebetrieben anzurufen oder eine Mail zu schreiben. Viele Betriebe würden gerne noch Ferienaushilfen einstellen. Die Bewerber sollten mindestens 16 Jahre alt sein, sie erhalten Mindestlohn. Auch Neulinge sind willkommen. Da eine gewisse Einarbeitungszeit erforderlich ist, beträgt die Beschäftigung mindestens vier Wochen. Bedarf besteht in der Etagen- und Zimmerreinigung, im Frühstücksservice, im Getränkeausschank und in der Spülküche. Interessierte sollten sich gerne bereits jetzt bewerben, um einen Probetag zu arbeiten "Wer einmal einen Sommerjob hatte, kann danach auch tageweise oder wochenendweise wieder beschäftigt werden und so aus dem ehemaligen Sommerjob einen Nebenjob machen."

Bei den Lebensmittelmärkten in Friedrichshafen haben Edeka und Rewe keine Ferienjobs zu vergeben, aber die beiden Kaufland-Filialen freuen sich auf Interessierte ab 18 Jahren. Bezahlt wird laut Alexander Kläger bei Kaufland im Bodensee-Center nach Einzelhandelstarif, der für entsprechende Tätigkeiten etwas über zehn Euro beträgt. Die Bewerbung besteht darin, einfach an der Information am Markteingang vorzusprechen. "Wir würden uns freuen, wenn sich ein paar motivierte junge Menschen einfinden."

Die Stadtverwaltung Friedrichshafen bietet keine Ferienjobs im eigentlichen Sinne an, so die Pressesprecherin Monika Blank, stellt aber in verschiedenen Bereichen immer wieder Schüler in Teilzeit ein. Beispielsweise werden im Medienhaus jährlich 336 Stunden an fünf Schüleraushilfen vergeben. Während des Kulturufers steht außerdem dem Kulturbüro, dem Spielehaus und der Molke für die Einstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Budget zur Verfügung. Es besteht auch immer wieder Bedarf an Rettungsschwimmern und Kassenkräften. Für dieses Jahr ist er bereits gedeckt. Falls aber jemand grundsätzlich interessiert ist, in den Sommermonaten als Rettungsschwimmer oder Kassierer zu arbeiten und das 18. Lebensjahr vollendet hat, der kann gerne auf die Stadtverwaltung zukommen.

500 Jobs bei ZF

Seit Generationen gefragt sind die Ferienjobs bei den großen Häfler Industrieunternehmen und so manche ehemalige Studierende konnten ihren Lebensunterhalt dank regelmäßiger Tätigkeiten während der Semesterferien aufbessern oder Auslandsreisen nach dem Abitur finanzieren.

Wolfgang Boller von Rolls-Royce Power Systems/MTU meldet, dass es im Unternehmen am Standort Friedrichshafen nur noch wenige offene Stellen für Sommerferienjobs in der Fertigung und in der Produktion gibt. Rund drei Viertel der Plätze sind bereits besetzt, die Auswahlverfahren laufen. Wer Interesse hat, kann sich jedoch noch gerne online über die Internetseite www.rrpowersystems.com bewerben. "Je flexibler der Einsatzzeitraum, desto größer sind die Chancen, eine Ferienjobber-Stelle zu erhalten. Bewerben kann sich jeder, der im Zeitraum von Mitte Juni bis Mitte September vier bis acht Wochen Zeit hat, über 18 Jahre alt und an Technik interessiert ist", so Boller

Laut Torsten Fiddelke hat die ZF Friedrichshafen im Zeitraum Juli bis September 500 verfügbare Stellen für Schüler und Studenten mit einem Mindestalter von 18 Jahren. Der Mindest-Einsatzzeitraum in Vollzeit beträgt vier Wochen. Einsatzbereiche sind überwiegend in den Bereichen Fertigung, Montage und Logistik, die Arbeitszeit ist vorwiegend im Zwei- oder Dreischicht-Betrieb bei einer Wochenarbeitszeit von 35 Stunden. Die Verdienstmöglichkeiten sind je nach Einsatzgebiet unterschiedlich. Die Bewerbungen erfolgen online via ZF-Karriereportal im Internet: www.zf.com/career (gsb)