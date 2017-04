Friedrichshafen Gut fürs Karma? Falschparken auf dem ZF-Gelände hilft dem guten Zweck

Die Einnahmen aus Parksünden auf dem ZF-Gelände spendet der Betriebsrat an soziale Projekte. Dieses jahr sind 13.500 Euro zusammengekommen, die an acht unterschiedliche Initiativen gehen.

Wer auf dem Gelände der ZF falsch parkt, tut das für einen guten Zweck – zumindest, wenn er sich erwischen lässt. Das dafür kassierte Strafgeld spendet der Betriebsrat an Hilfsprojekte in der Region. "Manche diskutieren, wenn sie zahlen sollen. Aber wenn wir ihnen erklären, dass das Geld für einen sozialen Zweck verwendet wird, beruhigen sie sich schnell", sagt Betriebsrat Alexander Haag.

In diesem Jahr gehen die Einnahmen von 13.500 Euro an acht Projekte: die Selbsthilfegruppe Neurofibromatose, die Vereine "Gewaltfrei durchboxen", "Therapeutisches Reiten Markdorf", "Türkischer Arbeitnehmer Verein", "Förderkreis für krebskranke Kinder im Allgäu" und "Förderverein Kinderhospiz St. Nikolaus" sowie das Rucksackprojekt der Caritas und die St.-Jakobus-Behindertenhilfe in Wilhelmsdorf-Zußdorf.

Als Vertreter der Organisationen sich am Mittwoch bei der Spendenübergabe vorstellen, entsteht ein bewegendes Bild ehrenamtlichen Engagements: Boxtrainer, die aggressiven Jugendlichen zeigen, wie sie Wut abbauen und den Weg in eine Ausbildung finden; Menschen, die krebskranke oder sterbende Kinder und ihre Familien finanziell und praktisch unterstützen; Kranke mit einem Gendefekt, die einander beistehen. Alle diese Helfer sind auf Spenden angewiesen. "Wir verwenden das Geld für unsere "Schatzinsel", eine Kurzzeitwohngruppe zur Unterstützung von Familien, die behinderte Kinder zu Hause betreuen", sagt Volker Umbreit von der St.-Jakobus-Behindertenhilfe. "Wir danken für die Spende, auch weil wir sehen, dass unsere jahrelange ehrenamtliche Arbeit akzeptiert wird", sagt Ümit Gökhan vom Türkischen Arbeitnehmerverein.

"Wir haben Ihnen zu danken", sagt Betriebsratsvorsitzender Achim Dietrich-Stephan. "Wir leben alle in einer Gesellschaft. Was Sie machen, ist der Kitt, der diese Gesellschaft zusammenhält." "Ich habe hohen Respekt vor diesen sozialen Tätigkeiten, die mentale und körperliche Belastungen bedeuten", sagt ZF-Personalchef Hermann Sauter. Die Firma befürworte die Aktion, es seien aber allein die ZF-Mitarbeiter, die mit ihrem Geld Hilfe leisteten.