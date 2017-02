Friedrichshafen Gussfirma MWS streicht Stellen in Friedrichshafen

Das insolvente Aluguss-Unternehmen MWS nennt erste Sanierungsdetails für seinen Standort in Friedrichshafen. Geschäftsführer Thomas Kleinhenz rechnet mit bis zu 60 Entlassungen, zudem werden spezielle Schichtmodelle eingeführt.

In einer Betriebsversammlung hat das insolvente Aluguss-Unternehmen MWS gestern seine etwa 320 Mitarbeiter am Häfler Standort über erste Inhalte eines Sanierungskonzepts informiert. Unter anderem sollen spezielle Schichtmodelle dabei helfen, die Phase zu überbrücken, bis die Firma einen neuen Besitzer findet und die Auslastung der Produktion wieder steigt. Allerdings reichen Arbeitszeits-Kürzungen nicht aus, auch Personal muss abgebaut werden.

Wie viele Mitarbeiter mit einer Kündigung zu rechnen haben, müssen Betriebsrat und Geschäftsführung erst noch zu Ende verhandeln. Betriebsratchefin Gabriele Süß-Köstler spricht von einer zweistelligen Zahl, der Häfler Geschäftsführer Thomas Kleinhenz von 55 bis 60 Arbeitsplätzen, die wegfallen könnten. Süß-Köstler warnt: "Das muss alles sozial verträglich passieren, und die Produktion muss gewährleistet bleiben, es müssen genug Mitarbeiter bleiben, um die Maschinen zu bedienen." Dass an Entlassungen kein Weg vorbeiführt, sieht allerdings auch der Betriebsrat: "So ist eben die Realität", sagt Süß-Köstler. Daneben wird über Minusstunden Geld gespart. "Wir haben im Moment noch eine sehr gute Auslastung, leisten zusätzlich sogar Samstagsarbeit, so bauen die Mitarbeiter Stunden auf", erklärt Süß-Köstler das in Kraft tretende Flexzeit-Modell, "die können sie dann abbauen, bevor sie ins Minus rutschen".

Auslastung fehlt auf absehbare Zeit

Dass die Auslastung in absehbarer Zeit sinken wird, ist gewiss: Mehrere Großaufträge von BMW oder Audi laufen aus. Dann beginnt die Hungerzeit für MWS, mindestens bis ein Käufer gefunden ist. "Wir bleiben aber im Rennen", sagt Geschäftsführer Kleinhenz, "wir sind zwar angeschlagen, aber lebendig". Davon zeugen auch Verhandlungen über Neuaufträge von Automobilfirmen, die derzeit laufen und teils auch schon erfolgreich abgeschlossen seien. Einige Serienaufträge laufen laut Kleinhenz gerade an. "Aber das hat alles einen großen zeitlichen Vorlauf, in Großproduktion würde das dann erst im Laufe 2018 oder Anfang 2019 gehen", skizziert Kleinhenz das Tal, durch das MWS gehen muss – aber das immerhin mit der Hoffnung auf Besserung. Wann ein möglicher Käufer das Unternehmen schlucken könnte, ist noch völlig unklar: "Da ist noch nichts in Sicht", sagt Betriebsrätin Süß-Köstler, "wir werden schon allein bis dahin einige Monate überbrücken müssen – und dann hoffen wir, dass er neue Aufträge mitbringt."

Wann die betriebsinternen Verhandlungen zu einem Abschluss kommen könnten, ist schon eher absehbar. "Es bringt nichts, auf Zeit zu spielen, das muss relativ schnell abgewickelt werden", betont Süß-Köstler. Als entscheidenden Tag kann sie sich den 10. Februar vorstellen: "Da haben wir 'open end', haben uns nach hinten also kein Zeitlimit gesetzt, um möglichst viel zu behandeln.

" Kleinhenz hatte schon zu Beginn der Gespräche Mitte Februar als möglichen Einigungszeitpunkt angesetzt, rechnet jetzt noch etwas länger als Süß-Köstler mit "zwei bis drei Wochen". Die Atmosphäre in den Gesprächen scheint jedenfalls zu stimmen, allen inhaltlichen Differenzen zum Trotz beschreibt sie Süß-Köstler als "korrekt". Ähnlich ging es auf der Betriebsversammlung zu, die Betriebsratcheffin spricht von einer "sehr interessierten Atmosphäre". Kleinhenz sah die rund anderthalbstündige Veranstaltung als "eher sachlich, keiner wurde laut".

Das Unternehmen

Die Häfler Produktionsstätte mit rund 320 Mitarbeitern ist einer von sechs Standorten von MWS, das seinen Hauptsitz im österreichischen Kufstein hat. Seine insgesamt rund 800 Mitarbeiter stellen Gussteile her, nach eigenen Angaben ist die Firma internationaler Marktführer im Bereich Aluminium-Sandguss. Ende November 2016 hat MWS ein Insolvenzverfahren für zwei deutsche Werke beantragt. Neben Friedrichshafen ist davon das Werk in Garching bei München mit rund 150 Stellen betroffen. Ihm werden deutlich schlechtere Chancen eines Weiterbestehens eingeräumt als dem modernen Häfler Werk. (dod)