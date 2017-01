Friedrichshafen Gummibärchen an die Macht

Erster Vorlesungstag der Kinder-uni im neuen Jahr mit spannenden Erkenntnissen

Friedrichshafen (ghw) Mit Gummibärchen ist das so eine Sache. Jeder mag sie, obwohl sie nicht gerade das Sinnbild gesunder Ernährung sind. Die süßen kleinen Dickmacher haben aber auch noch einen ganz anderen Zweck: Mit ihnen kann man sogar in die von vielen Schülern ungeliebte Welt der Mathematik einsteigen und erste statistische Erfahrungen machen. Nicht zu glauben? Vielleicht. In jedem Fall aber wahr. Das erfuhren am Samstag die Jungstudenten der Kinderuni Friedrichshafen beim ersten Vorlesungstag des neuen Jahres.

Samstag, kurz vor 10 Uhr. Reger Betrieb am ZF Campus der Zeppelin-Universität. 19 Fünf- und Sechsjährige erfahren heute, wo der Pfeffer wächst und wie man anderen Gewürzen und ihren Düften auf die Spur kommen kann. 16 Mädchen und Jungs der Altersgruppe 7+ überlegen, ob Tiere eigentlich Sachen oder doch fühlende Lebewesen sind. "Wie funktioniert Politik?" Für diese Frage konnte sich bei den Plus-Elfjährigen leider gar niemand begeistern.

Für die Neun- und Zehnjährigen geht's um Statistik. Stinklangweilig? Eben nicht. Daten auswerten und Analysen erstellen kann man auch beim Griff in die Gummibärchentüte, wie Dozentin Franziska Peter anschaulich erklärt. Logisch, dass sich die zehn Mädchen und Jungs nicht lange bitten lassen. Wie viele Bärchen sind in einer kleinen Tüte überhaupt drin? Und wie sieht es mit den Farben aus? Sind sie immer gleich verteilt oder doch nicht?

Jeder Jungstudent darf in der Vorlesung seine individuellen Ergebnisse schriftlich festhalten. Rottöne stechen Grün, soviel scheint klar. Natürlich erklärt Franziska Peter auch, was es mit einer sogenannten Stichprobe auf sich hat und ob die ermittelten Resultate auf die ganze Welt der Gummibärchen übertragbar sind. 90 spannende Minuten gehen schnell vorbei. Und die Gummibärchen landen dort, wo sie hingehören – im Mund der eifrigen Nachwuchsstatistiker.

Anhand der Teilnehmerzahlen wurde deutlich, dass mit steigender Altersstufe des Angebots weniger Kinderstudenten angemeldet werden. Das wäre sicher auch statistisch belegbar.