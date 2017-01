Friedrichshafen Gschellabstauben: Fasnetsaison der Narrenzunft Seegockel beginnt mit zahlreichen Auszeichnungen

Beim traditionellen Gschellabstauben im Friedrichshafener Graf-Zeppelin-Haus hat Uwe Harting den Verdienstorden des Alemannischen Narrenrings (ANR) erhalten.

Eine bessere Empfehlung für die Fasnetssaison können die Narren der Narrenzunft Seegockel in Friedrichshafen sich doch gar nicht wünschen als jene, mit der Dieter Bohlen, Victoria Swarovksi und Bruce Darnell am Freitagabend den Auftakt beim Gschellabstauben begleitet haben: mit Beifall der Jury von "Deutschlands Superchance". Das ist das Signal für Zunftmeister Oliver Venus: Feierlich gibt er am Ende des offiziellen Teils im Graf-Zeppelin-Haus das Springen in die Fasnetssaison frei. Es kann gefeiert werden.

Geehrt und gelacht wird bis dahin reichlich beim traditionellen Gschellabstauben, bei dem die Narren erstmals wieder ihre Masken und Uniformen zur neuen Saison zur Schau stellen dürfen – und die Utensilien mit reichlich doppeltem und dreifachem "Gockelores Kikeriki!" abstauben. Denn es gilt auch in diesem Jahr wieder, etliche verdiente Mitglieder auszuzeichnen, die sich über die Saison besonders eingesetzt haben oder der Narrenzunft auch über viele Jahre treu sind. Vorneweg Uwe Harting, der den Verdienstorden des Alemannischen Narrenrings (ANR) erhalten hat.

Danach laden Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Victoria Swarovski alias Lothar Lanz, Michael Böttner und Heike Dieing, als Jury für "Deutschlands Superchance" zur Show der großen Talente, nur um einen Kandidaten nach dem anderen durchrauschen zu lassen. Einen Vorteil habe es ja, kein Talent zu haben, ätzte Dieter Bohlen die Vorstellung ab: Man könne auch nichts verlernen. "Das hat Groove, das ist Leidenschaft", findet dagegen Bruce. Dennoch: Nur Zunftmeister Oliver Venus findet vor den Augen dieser Jury Gnade mit seiner Zaubervorstellung: Das Verschwindenlassen klappt nicht so besonders, aber er sei ohnehin besser darin, hervorzuzaubern, sagt dieser Kandidat.

Spricht's und holt sie mit den Zauberwischwedel auf die Bühne: die Buchhornhexe, den Bächlesfischer, den Seewaldkobold, Seegrendl, Hafennarren, Pauliner Kuckuck und natürlich den Seegockel – alle liebevoll abstaubend. Als dann die Schalmaiengruppe "Hupaquäler" an der Spitze der Maskengruppen einzieht, kann die Feier in die Nacht beginnen.

Die Ehrungen in diesem Jahr: Der Verdienstorden des Alemannischen Narrenrings (ANR) ist an Uwe Harting gegangen. Hästrägerorden haben erhalten: Bernd Huckle, Bert Schwaderer, Karin Vohrer, Matthias Rißler. Die Ehrennadel "Goldener Seegockel" haben bekommen: Ingo Krafcsik, Ursula Schömbucher und Oliver Venus. Für 40-jährige Mitgliedschaft mit dem "Silbernen Gockel mit goldenem Kranz" sind ausgezeichnet worden: Michael Auer, Sybille Baldwin, Martin Fischer, Rosemarie Flintrop, Martin Herzog, Roland und Monika Indlekofer, Martin Jenter, Bernd Keim, Wolfgang Kugelmann, Peter Lindner, Doris Mader, Petra Mattes, Silke Meschenmoser, Manuela Naulin, Andrea Nikschat, Markus Reinhart, Irmgard Rißler, Monika Ruetz, Gustel Vollmer, Dieter Weber, Heidrun Wenger und Helmut Ziener.

Der Brauch

Die Fasnetssaison beginnt traditionell am Dreikönigstag in der Abenddämmerung mit der sogenannten Hexenerweckung in Hofen. Anschließend ziehen die Narren in die gute Stube Friedrichshafens, ins Graf-Zeppelin-Haus, zum Gschellabstauben – das kann man fast wörtlich nehmen. Dabei zeigen die Maskengruppen in jährlich wechselnder Verantwortung mit lustigem Spiel auf der Bühne, wie die übers Jahr verstaubten Narrengestalten auftauchen und "abgestaubt" werden müssen. Erst dann gibt der Zunftmeister, aktuell Oliver Venus, mit dem Einmarsch der Narrenzunft das Springen in die Fasnetssaison frei. (aep)